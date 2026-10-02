San Martín retoca lo justo para volver a la victoria ante Almagro

Sin el capitán Sebastián González suspendido, el Verdinegro define su formación para el domingo a las 17.

Consolidado. Sebastián Díaz Robles se ganó el arco de San Martín y es clave en la estructura Verdinegra.

El golpe en Paraná fue grande. Caer por tres goles ante Patronato no estaba en los planes pero en el Atlético San Martín sirvió para levantrar las alertas pensando en el tramo decisivo de la temporada en la Primera Nacional. El objetivo ahora es el triunfo ante Almagro, este domingo, y para eso el cuerpo técnico decidió retocar solo lo necesario.

Sin el capitán Sebastián González quien fue expulsado y recibió una sola fecha de suspensión, el trabajo del Verdinegro en la semana fue buscarle el reemplazo y naturalmente, Gabriel Hachen aparece como el sucesor.

En lo demás, podrian existir otras modificaciones como la vuelta de Hernán Zuliani al lateral izquierdo de la defensa. La base, el resto, no se vería afectado aunque el técnico Alejandro Schiapparelli recién tomará su última decisión este sábado.

Una probable formación de San Martín sería con Díaz Robles en el arco; Nadalín, Osores, Marchio y Zuliani o Alvarez en la defensa; Murillo, Mercado, Hachen y Coronel en el mediocampo; Rossi y Funez en el ataque.

Pese a perder como local ante Nueva Chicago en la fecha anterior, en Almagro apuestan a una base. En lo que respecta al 11 inicial que podría jugar ante San Martín, Carlos Mayor, DT del Tricolor, no tendría modificaciones. Almagro saltaría a la cancha con Emiliano González; Joaquín Flores, Santiago Chamorro, Brian Negro, Nicolás Tolosa; Enzo Martínez, Julián Marchioni, Franco Bustamante, Tobías Macies; Joel Orlando y Facundo De La Vega.