    • 2 de octubre de 2026 - 18:34

    San Martín retoca lo justo para volver a la victoria ante Almagro

    Sin el capitán Sebastián González suspendido, el Verdinegro define su formación para el domingo a las 17.

    Consolidado. Sebastián Díaz Robles se ganó el arco de San Martín y es clave en la estructura Verdinegra.

    Consolidado. Sebastián Díaz Robles se ganó el arco de San Martín y es clave en la estructura Verdinegra.

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    Por Ariel Poblete

    El golpe en Paraná fue grande. Caer por tres goles ante Patronato no estaba en los planes pero en el Atlético San Martín sirvió para levantrar las alertas pensando en el tramo decisivo de la temporada en la Primera Nacional. El objetivo ahora es el triunfo ante Almagro, este domingo, y para eso el cuerpo técnico decidió retocar solo lo necesario.

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    Sin el capitán Sebastián González quien fue expulsado y recibió una sola fecha de suspensión, el trabajo del Verdinegro en la semana fue buscarle el reemplazo y naturalmente, Gabriel Hachen aparece como el sucesor.

    En lo demás, podrian existir otras modificaciones como la vuelta de Hernán Zuliani al lateral izquierdo de la defensa. La base, el resto, no se vería afectado aunque el técnico Alejandro Schiapparelli recién tomará su última decisión este sábado.

    Una probable formación de San Martín sería con Díaz Robles en el arco; Nadalín, Osores, Marchio y Zuliani o Alvarez en la defensa; Murillo, Mercado, Hachen y Coronel en el mediocampo; Rossi y Funez en el ataque.

    Pese a perder como local ante Nueva Chicago en la fecha anterior, en Almagro apuestan a una base. En lo que respecta al 11 inicial que podría jugar ante San Martín, Carlos Mayor, DT del Tricolor, no tendría modificaciones. Almagro saltaría a la cancha con Emiliano González; Joaquín Flores, Santiago Chamorro, Brian Negro, Nicolás Tolosa; Enzo Martínez, Julián Marchioni, Franco Bustamante, Tobías Macies; Joel Orlando y Facundo De La Vega.

    LA FECHA 32

    ZONA A

    Sábado 3 de octubre

    15: Acassuso vs Ciudad de Bolívar // Juan Pafundi

    15: San Miguel vs Mitre (SdE) // Bruno Amiconi

    15: Colón vs Estudiantes // Álvaro Carranza

    15: Morón vs All Boys // Juan Pablo Loustau

    Domingo 4 de octubre

    15.30: San Telmo vs Almirante Brown // Javier Delbarba

    17: Central Norte vs Racing de Córdoba // Pablo Giménez

    17: Chaco For Ever vs Defensores de Belgrano // Carlos Córdoba

    18: Godoy Cruz vs los Andes // Maximiliano Macheroni

    ZONA B

    Sábado 3 de octubre

    15: Tristán Suárez vs Quilmes // Gonzalo Pereira

    15: Temperley vs Gimnasia y Esgrima (Jujuy) // Fernando Echenique

    Domingo 4 de octubre

    15: Agropecuario vs Midland // Matías Billione Carpio

    15,30: Chacarita vs Patronato // Pablo Dóvalo

    17: Atlético Güemes (SdE) vs Colegiales // Fabrizio Llobet

    17: San Martín (San Juan) vs Almagro // Daniel Zamora

    17,30: Atlético de Rafaela vs Atlanta // Federico Benítez

    18.30: San Martín (Tucumán) vs Gimnasia y Tiro (Salta) // Maximiliano Manduca

    Lunes 5 de octubre

    17: Chicago vs Deportivo Maipú // Juan Cruz Robledo

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