San Martín: Daniel Zamora será juez del Verdinegro por tercera vez en el año

El árbitro entrerriano dirigirá el partido del domingo ante Almagro en el Pueblo Viejo desde las 17.

Fecha 32, plena recta final para el Atlético San Martín en la Primera Nacional donde está séptimo en la Zona B y dentro del Reducido por el segundo ascenso. Con ese escenario se confirmó que el árbitro entrerriano Daniel Zamora será el juez del partido del domingo contra Almargo.

Esta será la tercera vez en la temporada que Zamora dirija a San Martín. El Verdinegro no ha podido ganar con este juez al frente. En la fecha 8, el 3 de abril pasado, empató 1-1 con Gimnasia y Tiro en Salta, mientras que por la fecha 10, el 5 de julio pasado, San Martín perdió en San Juan ante Chacarita por 1-0.

Edgardo Daniel Zamora es un árbitro joven en pleno ascenso. Nació el 8 de octubre de 1986 (39 años) en Paraná, Entre Ríos. Debutó en la Primera División de Argentina en diciembre de 2024 y cuenta con algo más de 25 partidos dirigidos en la máxima categoría, alternando también con encuentros de la Primera Nacional. Además de su carrera en el fútbol, es conocido en su provincia por ser baterista.

LOS ARBITROS Fecha 32 - Zona A

Viernes 2 de octubre