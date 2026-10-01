San Martín: Daniel Zamora será juez del Verdinegro por tercera vez en el año

Fecha 32, plena recta final para el Atlético San Martín en la Primera Nacional donde está séptimo en la Zona B y dentro del Reducido por el segundo ascenso. Con ese escenario se confirmó que el árbitro entrerriano Daniel Zamora será el juez del partido del domingo contra Almargo.
Esta será la tercera vez en la temporada que Zamora dirija a San Martín. El Verdinegro no ha podido ganar con este juez al frente. En la fecha 8, el 3 de abril pasado, empató 1-1 con Gimnasia y Tiro en Salta, mientras que por la fecha 10, el 5 de julio pasado, San Martín perdió en San Juan ante Chacarita por 1-0.
Edgardo Daniel Zamora es un árbitro joven en pleno ascenso. Nació el 8 de octubre de 1986 (39 años) en Paraná, Entre Ríos. Debutó en la Primera División de Argentina en diciembre de 2024 y cuenta con algo más de 25 partidos dirigidos en la máxima categoría, alternando también con encuentros de la Primera Nacional. Además de su carrera en el fútbol, es conocido en su provincia por ser baterista.
19: Ferro vs Deportivo Madryn // Nahuel Viñas
Sábado 3 de octubre
15: Acassuso vs Ciudad de Bolívar // Juan Pafundi
15: San Miguel vs Mitre (SdE) // Bruno Amiconi
15: Colón vs Estudiantes // Álvaro Carranza
15: Morón vs All Boys // Juan Pablo Loustau
Domingo 4 de octubre
15.30: San Telmo vs Almirante Brown // Javier Delbarba
17: Central Norte vs Racing de Córdoba // Pablo Giménez
17: Chaco For Ever vs Defensores de Belgrano // Carlos Córdoba
18: Godoy Cruz vs los Andes // Maximiliano Macheroni
Fecha 32 - Zona B
Sábado 3 de octubre
15: Tristán Suárez vs Quilmes // Gonzalo Pereira
15: Temperley vs Gimnasia y Esgrima (Jujuy) // Fernando Echenique
Domingo 4 de octubre
15: Agropecuario vs Midland // Matías Billione Carpio
15.30: Chacarita vs Patronato // Pablo Dóvalo
17: Atlético Güemes (SdE) vs Colegiales // Fabrizio Llobet
17: San Martín (San Juan) vs Almagro // Daniel Zamora
17.30: Atlético de Rafaela vs Atlanta // Federico Benítez
18.30: San Martín (Tucumán) vs Gimnasia y Tiro (Salta) // Maximiliano Manduca
Lunes 5 de octubre
17: Chicago vs Deportivo Maipú // Juan Cruz Robledo