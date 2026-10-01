    • 1 de octubre de 2026 - 20:54

    San Martín: Daniel Zamora será juez del Verdinegro por tercera vez en el año

    El árbitro entrerriano dirigirá el partido del domingo ante Almagro en el Pueblo Viejo desde las 17.

    Baterista. El árbitro entreriano Daniel Zamora dirigirá a San Martín este domingo ante Almagro.

    Baterista. El árbitro entreriano Daniel Zamora dirigirá a San Martín este domingo ante Almagro.

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    Por Ariel Poblete

    Fecha 32, plena recta final para el Atlético San Martín en la Primera Nacional donde está séptimo en la Zona B y dentro del Reducido por el segundo ascenso. Con ese escenario se confirmó que el árbitro entrerriano Daniel Zamora será el juez del partido del domingo contra Almargo.

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    Esta será la tercera vez en la temporada que Zamora dirija a San Martín. El Verdinegro no ha podido ganar con este juez al frente. En la fecha 8, el 3 de abril pasado, empató 1-1 con Gimnasia y Tiro en Salta, mientras que por la fecha 10, el 5 de julio pasado, San Martín perdió en San Juan ante Chacarita por 1-0.

    Edgardo Daniel Zamora es un árbitro joven en pleno ascenso. Nació el 8 de octubre de 1986 (39 años) en Paraná, Entre Ríos. Debutó en la Primera División de Argentina en diciembre de 2024 y cuenta con algo más de 25 partidos dirigidos en la máxima categoría, alternando también con encuentros de la Primera Nacional. Además de su carrera en el fútbol, es conocido en su provincia por ser baterista.

    LOS ARBITROS

    Fecha 32 - Zona A

    Viernes 2 de octubre

    19: Ferro vs Deportivo Madryn // Nahuel Viñas

    Sábado 3 de octubre

    15: Acassuso vs Ciudad de Bolívar // Juan Pafundi

    15: San Miguel vs Mitre (SdE) // Bruno Amiconi

    15: Colón vs Estudiantes // Álvaro Carranza

    15: Morón vs All Boys // Juan Pablo Loustau

    Domingo 4 de octubre

    15.30: San Telmo vs Almirante Brown // Javier Delbarba

    17: Central Norte vs Racing de Córdoba // Pablo Giménez

    17: Chaco For Ever vs Defensores de Belgrano // Carlos Córdoba

    18: Godoy Cruz vs los Andes // Maximiliano Macheroni

    Fecha 32 - Zona B

    Sábado 3 de octubre

    15: Tristán Suárez vs Quilmes // Gonzalo Pereira

    15: Temperley vs Gimnasia y Esgrima (Jujuy) // Fernando Echenique

    Domingo 4 de octubre

    15: Agropecuario vs Midland // Matías Billione Carpio

    15.30: Chacarita vs Patronato // Pablo Dóvalo

    17: Atlético Güemes (SdE) vs Colegiales // Fabrizio Llobet

    17: San Martín (San Juan) vs Almagro // Daniel Zamora

    17.30: Atlético de Rafaela vs Atlanta // Federico Benítez

    18.30: San Martín (Tucumán) vs Gimnasia y Tiro (Salta) // Maximiliano Manduca

    Lunes 5 de octubre

    17: Chicago vs Deportivo Maipú // Juan Cruz Robledo

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