¿Peligra Argentina-Burkina Faso? El rival aún no viajó y crece la incertidumbre

Una situación inesperada encendió las alarmas alrededor del segundo amistoso de la Selección Argentina en esta fecha FIFA. La delegación de Burkina Faso todavía no emprendió el viaje hacia Buenos Aires y, a poco más de un día del encuentro, crece la incertidumbre sobre si el partido podrá disputarse como estaba previsto.

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Argentina y Burkina Faso deben enfrentarse este sábado 3 de octubre desde las 21 en el estadio Monumental , luego de la goleada 4-0 de la Albiceleste sobre Bolivia en Córdoba. La AFA incluso ya había confirmado el cuerpo arbitral encabezado por el chileno José Cabero.

El problema apareció con el traslado del seleccionado africano. Según informaron algunos medios, el avión que debía llevar al plantel desde Marruecos hacia Buenos Aires todavía no despegó . La planificación original contemplaba que la delegación llegara al país durante la noche del martes 29 de septiembre, pero tres días después continúa en territorio africano.

De acuerdo con la información publicada por ese medio, Burkina Faso había acordado una serie de condiciones logísticas que serían brindadas por la AFA y que todavía no se habrían concretado. Ante esa situación, los integrantes de la delegación decidieron demorar el viaje hasta que se cumpla con lo pactado .

Por ahora no existe una comunicación oficial que confirme la suspensión del encuentro , pero el escaso margen de tiempo genera incertidumbre. Si el plantel africano logra viajar, debería afrontar un traslado internacional de larga distancia prácticamente sobre la hora del partido.

Burkina Faso ocupa actualmente el puesto 62 del ranking de la FIFA y llega de empatar 1-1 ante Benín y vencer 1-0 como visitante a República Centroafricana por la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

Cómo formaría Argentina ante Burkina Faso

Mientras se espera una definición sobre la llegada del rival, Lionel Scaloni continúa preparando el equipo. Argentina viene de vencer 4-0 a Bolivia con goles de Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José Manuel López.

El entrenador podría introducir variantes y tiene nuevamente disponible a Enzo Fernández, quien cumplió la suspensión que arrastraba después de la final del Mundial. Nicolás Tagliafico, en tanto, viene trabajando con una molestia y su evolución continúa bajo seguimiento.

El probable equipo que se perfila es: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega o Facundo Medina; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Gianluca Prestianni o Matías Soulé; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

La Selección tiene previsto cerrar esta serie de amistosos el martes 6 de octubre ante Benín, nuevamente en el Monumental, en el encuentro que marcará la despedida de Lionel Messi con la camiseta argentina.

Por el momento, el duelo frente a Burkina Faso continúa oficialmente programado para este sábado a las 21, aunque la llegada de la delegación africana será determinante para despejar las dudas surgidas en las últimas horas.