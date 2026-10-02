Copa Argentina: Platense eliminó a Estudiantes y se metió por primera vez en las semifinales

Platense venció 1-0 a Estudiantes de La Plata y avanzó por primera vez a las semifinales de la Copa Argentina, donde se medirá con Atlético Tucumán. Cuando el partido parecía encaminarse hacia una definición ajustada, Gonzalo Lencinas apareció a cuatro minutos del final y desató el festejo del conjunto de Vicente López.

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El triunfo representa un nuevo capítulo en la transformación de Platense durante los últimos años. En 2018 consiguió el ascenso a la Primera Nacional y, tres temporadas después, regresó a la máxima categoría del fútbol argentino tras 22 años. En 2025 conquistó el Torneo Clausura y se clasificó para la Copa Libertadores, en la que llegó hasta los cuartos de final antes de ser eliminado por Fluminense.

El Calamar asumió la iniciativa durante los primeros minutos, aunque le faltó profundidad para traducir el dominio en ocasiones claras. Fernando Muslera tuvo algunas dudas en sus primeras intervenciones, pero logró recuperarse con una buena respuesta ante un remate de Nicolás Retamar y seguridad para controlar los centros posteriores.

Platense encontró otra oportunidad sobre el cierre del primer tiempo. Bautista Merlini no consiguió conectar con suficiente fuerza una pelota en el área chica y Santiago Núñez bloqueó el intento, para frustración del entrenador Martín Palermo.

El árbitro Facundo Tello mantuvo un criterio riguroso y mostró tarjetas amarillas a Pablo Ferreira y Bruno Sepúlveda, de Platense, y a Fabricio Pérez, de Estudiantes. El encuentro tuvo ritmo, aunque las llegadas claras fueron escasas y ninguno logró romper el equilibrio durante la primera mitad.

Lencinas apareció en el momento decisivo

En el segundo tiempo, Estudiantes intentó administrar sus energías después del desgaste acumulado en su partido del sábado, disputado bajo altas temperaturas. El entrenador Alexander Medina realizó modificaciones para renovar el equipo, mientras que el Pincha evitó quedar expuesto en un intercambio constante de ataques.

El conjunto platense mantuvo la búsqueda y procuró aprovechar los espacios en el tramo final. Estudiantes tuvo una de sus mejores posibilidades con un remate de Bautista Kociubinski, pero no consiguió convertir.

Cuando restaban apenas cuatro minutos para el final, Gonzalo Lencinas, que había ingresado desde el banco, encontró la oportunidad para marcar el único gol de la noche. Su aparición resolvió un encuentro cerrado y aseguró el pase histórico de Platense a las semifinales.

Con la victoria, el Calamar continúa su recorrido en la Copa Argentina y ahora tendrá por delante a Atlético Tucumán, su próximo rival en busca de un lugar en la final. Estudiantes, en tanto, se despidió del certamen en una noche en la que la tensión institucional quedó en segundo plano frente al desenlace deportivo.