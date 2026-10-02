    • 2 de octubre de 2026 - 15:25

    "Adiós Apache": Tevez confirmó que tendrá su partido despedida en La Bombonera

    Carlos Tevez anunció el evento a través de sus redes sociales con una imagen cargada de simbolismo. Todavía no hay fecha confirmada, aunque se proyecta para fines de 2026.

    &nbsp;Carlos Tevez anunció su partido despedida en La Bombonera con la consigna “Adiós Apache”.

     Carlos Tevez anunció su partido despedida en La Bombonera con la consigna “Adiós Apache”.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Carlos Tevez volverá a pisar La Bombonera para una noche especialmente preparada para cerrar su historia como futbolista. El ídolo de Boca confirmó que tendrá su partido despedida en el estadio Xeneize, escenario que marcó buena parte de su carrera y donde construyó su vínculo más fuerte con los hinchas.

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    El anuncio llegó mediante sus redes sociales con dos frases que rápidamente despertaron expectativa: “Adiós Apache” y “De alcanzapelotas a leyenda”. La publicación muestra a Tevez dentro de La Bombonera junto a un niño, en una referencia directa a sus comienzos y al camino recorrido hasta convertirse en una de las grandes figuras de Boca.

    “Adiós Apache”, la imagen con la que Carlos Tevez anunció su futuro partido despedida en La Bombonera. (Foto: Instagram @__carlitostevez)

    “Adiós Apache”, la imagen con la que Carlos Tevez anunció su futuro partido despedida en La Bombonera. (Foto: Instagram @__carlitostevez)

    Cuándo será la despedida de Tevez

    Por el momento, no fueron confirmados oficialmente ni el día ni el horario del encuentro. La información difundida indica que el evento se realizaría hacia fines de 2026, mientras se terminan de definir la organización y los protagonistas que acompañarán al Apache en su despedida.

    La expectativa estará puesta también en la lista de invitados. A lo largo de su extensa carrera, Tevez compartió vestuario con numerosas estrellas internacionales en equipos como Manchester United, Manchester City y Juventus, además de sus pasos por Corinthians, West Ham y Shanghai Shenhua.

    Una historia marcada por Boca

    Tevez surgió de las inferiores del Xeneize y disputó 279 partidos con la camiseta de Boca, en los que convirtió 94 goles. Entre sus principales conquistas aparecen la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental de 2003, además de la Copa Sudamericana de 2004 y diferentes títulos locales.

    Su trayectoria internacional también incluyó una Champions League y dos Premier League con Manchester United, otra Premier con Manchester City y un destacado ciclo en Juventus, con el que llegó a la final de la Champions League de 2015. En total, registró 747 partidos, 308 goles y 144 asistencias a lo largo de su carrera profesional.

    Después de dejar el fútbol como jugador, inició su etapa como entrenador y dirigió a Rosario Central, Independiente y Talleres de Córdoba. Ahora, La Bombonera se prepara para volver a recibirlo, esta vez para el homenaje definitivo a una de sus figuras más emblemáticas.

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