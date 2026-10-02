Messi ya está en casa: llegó antes de lo previsto para su despedida de la Selección

La cuenta regresiva ya entró en su tramo más emotivo. Lionel Messi llegó este viernes a la Argentina junto a su familia para comenzar a transitar los últimos días antes de su partido despedida con la Selección argentina, previsto para el martes 6 de octubre frente a Benín en un Monumental que tendrá entradas agotadas.

Argentina goleó 4-0 a Bolivia en Córdoba y comenzó la era post Messi con una contundente victoria

El capitán aterrizó durante la mañana en Rosario , acompañado por Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, en un vuelo privado. Su llegada se produjo antes de lo que había anticipado Lionel Scaloni, quien inicialmente esperaba tenerlo en el país durante el fin de semana.

Después del viaje, Messi se instalará durante algunas horas en Funes , donde la familia tiene su residencia, antes de comenzar con la rutina junto a la Selección en el predio de Ezeiza. Allí lo esperan compañeros, cuerpo técnico y una semana que tendrá inevitablemente un clima diferente.

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Llegó antes de lo esperado

Scaloni había explicado días atrás que Messi tenía previsto arribar el domingo, después del amistoso de este sábado contra Burkina Faso. Sin embargo, el calendario de Inter Miami le permitió adelantar el viaje y estar en el país varios días antes de su despedida.

La intención es que el rosarino pueda sumarse a las últimas prácticas en el Complejo Lionel Andrés Messi, compartir los entrenamientos con sus compañeros y preparar el encuentro del martes sin necesidad de llegar con tiempos ajustados.

Argentina viene de golear a Bolivia en Córdoba en el primero de los tres amistosos de esta ventana internacional. El próximo compromiso será este sábado ante Burkina Faso en el Monumental, todavía sin el capitán dentro del equipo. Después llegará la cita que concentra todas las miradas.

El Monumental espera por la última función

La despedida será el martes 6 de octubre frente a Benín, desde las 20, en el estadio Monumental. Las entradas se agotaron con anticipación y el encuentro fue preparado como una jornada especial alrededor del futbolista que marcó una era con la camiseta argentina.

Durante los últimos días, la AFA también comenzó a alimentar el clima emocional alrededor del partido. Los integrantes del plantel participaron de distintos homenajes y mensajes destinados al capitán, mientras el calendario se acerca a una noche que tendrá mucho más que fútbol.

Messi llega a esa cita después de haber conquistado con la Selección la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar y la Copa América 2024, además de convertirse en el máximo referente de una generación que modificó su historia con la camiseta nacional.

Ahora, ya en suelo argentino y acompañado por su familia, comienza la última espera. El martes, el Monumental será el escenario de una noche que tendrá al 10 nuevamente como protagonista, esta vez para decir adiós ante su gente.