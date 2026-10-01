Lionel Messi compró el CD Eldense y suma un nuevo club a su imperio futbolístico

El astro argentino extendió su faceta empresaria y se convirtió en el nuevo propietario del club de la Segunda División de España.

El CD Eldense, institución que milita en la Segunda División del fútbol español, sacudió al deporte internacional al oficializar la adquisición del club por parte del astro argentino Lionel Messi. De esta manera, el capitán de la Selección Argentina consolida su faceta empresaria y suma una nueva y resonante inversión en el mundo del fútbol.

El club, que comparte los tradicionales colores "azulgrana" con el FC Barcelona, dio a conocer la noticia a través de un comunicado emitido en sus canales oficiales de redes sociales, en el cual destacó el "inicio de una nueva e ilusionante etapa" en sus más de cien años de historia institucional.

Un proyecto a largo plazo y la aprobación pendiente En el texto oficial difundido por la entidad alicantina, se subraya la incorporación de Messi a quien definieron como "una de las figuras más importantes de la historia del deporte". Asimismo, remarcaron que su llegada da luz verde al comienzo de un ambicioso proyecto con una visión a largo plazo, cuyo propósito central es impulsar el desarrollo deportivo, institucional y social del CD Eldense.

No obstante, desde la institución aclararon un punto clave sobre los tiempos administrativos: la operación de compraventa "se encuentra pendiente" de la autorización formal del Consejo Superior de Deportes (CSD), cumpliendo estrictamente con los términos establecidos por la Ley del Deporte en España.

El costado empresarial de Messi y su presente global Este nuevo paso empresarial de Lionel Messi se da en un momento bisagra de su carrera profesional, marcado además por la reciente confirmación de su retiro de la Selección Argentina, que tendrá lugar el próximo 6 de octubre frente a Benín en el estadio Monumental, reflejando la plena conciencia del delantero sobre sus tiempos en el deporte de alto rendimiento.