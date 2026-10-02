Franco Colapinto recibió una sanción y largará penúltimo en el Gran Premio de Bahréin

El piloto argentino priorizó las tandas largas y el ritmo de carrera con Alpine. Una penalización condicionará su largada en la carrera del domingo.

Franco Colapinto finalizó en el último puesto de la práctica de Fórmula 1, aunque el resultado estuvo condicionado por la estrategia de Alpine. El piloto argentino priorizó las tandas largas y la evaluación del ritmo de carrera, con el objetivo de preparar el Gran Premio de Bahréin del domingo, en el que deberá afrontar una penalización de 15 posiciones en la grilla de salida.

El argentino completó 18 vueltas durante la sesión y fue, junto a Arvid Lindblad, uno de los pilotos que más tiempo pasó en pista. El equipo aprovechó la práctica para recopilar información de cara a la carrera, en lugar de centrarse exclusivamente en conseguir un registro competitivo a una vuelta.

La sanción que deberá cumplir Colapinto se originó por dos motivos. Por un lado, arrastra cinco puestos de penalización por el accidente en Bakú, en el que estuvieron involucrados Pierre Gasly y Lando Norris. A eso se sumaron otros 10 lugares por la instalación de una quinta unidad de combustión Mercedes, una modificación que supera el límite reglamentario establecido para la temporada.

En los primeros puestos de la práctica, Charles Leclerc marcó la referencia, mientras que Lewis Hamilton y Oscar Piastri terminaron quinto y sexto, respectivamente, a tres décimas del monegasco. George Russell y Kimi Antonelli ocuparon el octavo y noveno lugar, mientras que Pierre Gasly fue décimo con el otro Alpine.

La sesión terminó bajo régimen de Virtual Safety Car después de que el Audi de Gabriel Bortoleto se detuviera en la pista. En los minutos finales, los equipos concentraron sus esfuerzos en los simulacros de carrera y en la preparación de las estrategias para el domingo.