    • 2 de octubre de 2026 - 14:51

    La Selección Argentina Senior ya está en San Juan y jugará un cuadrangular antes de los World Skate Games 2026

    El combinado nacional dirigido por José Luis Páez desembarcó en la provincia tras su puesta a punto en Portugal. Jugará amistosos en la provincia ante Italia, Chile y Angola.

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    Diario de Cuyo | Vanessa Chaparro
    Por Vanessa Chaparro

    San Juan vuelve a vibrar al ritmo de las ruedas y los sticks. La Selección Argentina Senior masculina de hockey sobre patines ya se encuentra en suelo sanjuanino para encarar el tramo final de su preparación de cara a los World Skate Games Asunción 2026. Con la ilusión intacta y la exigencia al máximo, el plantel albiceleste ajusta los últimos detalles tácticos en el escenario más emblemático de la disciplina a nivel mundial.

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    El equipo conducido por José Luis Páez arribó a la provincia tras completar una intensa puesta a punto en Portugal, donde sumó rodaje en el viejo continente y pulió la preparación física. Sin tiempo que perder, la delegación se trasladó de inmediato al parquet del Estadio Aldo Cantoni, la icónica "Catedral Mundial del hockey sobre patines", para llevar a cabo sus primeros turnos de entrenamiento en casa bajo la mirada atenta del cuerpo técnico.

    La estadía en San Juan representa una parada estratégica decisiva. Además de afinar la precisión en el juego colectivo y la pelota parada, la Albiceleste aprovechará estos días para conectar con el público sanjuanino en una serie de partidos amistosos preparatorios.

    Las jornadas están programadas para este lunes 5 y miércoles 7 de octubre en el Aldo Cantoni, donde Argentina compartirá pista con seleccionados de jerarquía internacional como Italia, Chile y Angola, en lo que promete ser un verdadero espectáculo deportivo previo al viaje.

    El gran objetivo tiene fecha y sede confirmadas: la categoría Senior masculina iniciará oficialmente su participación mundialista el próximo 10 de octubre en Asunción, Paraguay. Con un plantel consolidado, jerarquía individual y el sello del trabajo realizado en Europa, Argentina buscará ser protagonista absoluta y llevar a lo más alto la bandera del hockey sobre patines.

    Agenda Albiceleste en San Juan

    Lugar de entrenamiento y amistosos: Estadio Aldo Cantoni (Capital, San Juan).

    Partidos de exhibición: Lunes 5 y miércoles 7 de octubre.

    Rivales: Italia, Chile y Angola.

    Inicio de competencia oficial: 10 de octubre en los World Skate Games Asunción 2026.

    Plantel oficial Selección argentina mayor

    Gonzalo Romero — Sporting, Portugal.

    Facundo Bridge — Sporting, Portugal.

    Facundo Navarro — Sporting, Portugal.

    Danilo Rampulla — Sporting, Portugal.

    Lucas Ordoñez — C.A Argentino, San Juan.

    Ezequiel Mena — Porto, Portugal.

    Lucas Martinez — HC Bassano, Italia.

    Franco Platero — HC Liceo, España.

    Matias Pascual — Igualada HC, España.

    Arqueros:

    Constantino Acevedo — Benfica, Portugal.

    Juan Cruz Velázquez — HRC Monza, Italia.

    Bautista Acevedo — Hockey Club Quevert, Francia.

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