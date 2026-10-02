    • 2 de octubre de 2026 - 13:07

    El viento Zonda obligó a suspender los partidos del fútbol sanjuanino y ya hay reprogramación

    La Liga Sanjuanina suspendió los encuentros previstos para este viernes por la alerta meteorológica. Los partidos de Primera A se jugarán el sábado y los de la B, el domingo.

    La Liga Sanjuanina de Fútbol reprogramó los encuentros que iban a jugarse en la tarde y noche del viernes.&nbsp;

    La Liga Sanjuanina de Fútbol reprogramó los encuentros que iban a jugarse en la tarde y noche del viernes. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La alerta meteorológica por viento Zonda en San Juan obligó a suspender los partidos de la Liga Sanjuanina de Fútbol que estaban programados para este viernes 2 de octubre. La medida tiene carácter preventivo y busca resguardar la seguridad de los jugadores, los cuerpos técnicos, los árbitros y el público. Además, la entidad confirmó la reprogramación de los encuentros de Primera A y la Divisional B.

    Leé además

    Suspendieron la actividad en los institutos preuniversitarios de la UNSJ.

    Las dos universidades suspenden las actividades desde las 13 por el viento Zonda
    Este viernes no habrá clases desde las 13 horas por el Zonda.

    Alerta por viento Zonda en San Juan: suspenden las clases desde las 13

    En Primera A, los dos partidos previstos para este viernes se disputarán el sábado 3 de octubre. Trinidad enfrentará a Atenas en su cancha, con los encuentros de Cuarta División desde las 17.30 y de Primera a las 20. Por su parte, Sarmiento se medirá con Juventud Zondina en cancha de Sarmiento, con la Cuarta a las 13 y la Primera a las 15.30.

    En la "B" también hubo suspensión

    La suspensión también alcanzó a la Divisional B, cuyos encuentros fueron trasladados al domingo 4 de octubre. Defensores de los Andes jugará ante Juventud Unida en su cancha, con la Cuarta División a las 9 y la Primera a las 11.

    En tanto, Sportivo Punteto se enfrentará a Recabarren en la cancha de El Globo. El partido de Cuarta está programado para las 14.30, mientras que el encuentro de Primera comenzará a las 16.30.

    Desde la Liga Sanjuanina señalaron que la decisión se adoptó ante la alerta meteorológica vigente por viento Zonda, con el objetivo de priorizar la seguridad y la integridad de todos los involucrados en los encuentros deportivos.

    De esta manera, la actividad del fútbol local continuará durante el fin de semana, con los partidos de Primera A el sábado y los de la Divisional B el domingo, de acuerdo con el cronograma informado por la entidad.

    Así quedará la actividad del sábado en el fútbol local

    Clausura Primera División

    Sábado:

    • Sarmiento vs. Juventud Zondina | 14:00 hs (4ta) y 16:30 hs (1ra) | Cancha: Sarmiento
    • Trinidad vs. Atenas Pocito | 19:00 hs (4ta) y 21:30 hs (1ra) | Cancha: Trinidad
    • Rivadavia vs. Alianza | 13:30 hs | Cancha: Rivadavia
    • López Peláez vs. Marquesado | 16:30 hs | Cancha: López Peláez
    • Minero vs. San Lorenzo | 16:30 hs | Cancha: Juventud Unida
    • Villa Ibáñez vs. Sp. 9 de Julio | 16:30 hs | Cancha: Villa Ibáñez
    • Desamparados vs. Peñarol | 16:30 hs | Cancha: Desamparados

    Domingo

    • Defensores Argentinos vs. Colón Junior | 16:30 hs | Cancha: Peñarol

    Martes

    • Carpintería vs. Unión | 16:30 hs | Cancha: Carpintería
    • Desamparados vs. Rivadavia | 16:30 hs | Cancha: Desamparados (Partido postergado fecha 13)

    Primera B: última fecha

    Sábado:

    • Punteto vs. Recabarren
    • Defensores de Los Andes vs. Juventud Unida.
    • San Damián vs. Libertad Juvenil
    • Centenario vs. Los Pumas
    • Fiorito vs. San Agustín
    • Juventud Rivera vs. Aberastain

    Domingo (16:30 hs):

    • Federico Picón vs. Del Bono (Estadio Bicentenario)
    • Villa Obrera vs. Árbol Verde (En Chimbas)
    • Villa Hipódromo vs. Juventud Ullunera
    • Huarpes vs. El Globo (En cancha de San Damián)

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El viento Zonda alcanzaría 78 km/h en la tarde.

    Prevén un día marcado por el fuerte viento y temperatura elevada: así estará este viernes 2 de octubre en San Juan

    Viento en San Juan - Imagen de archivo

    Alerta amarilla por viento Zonda este viernes en San Juan: cuándo llegarán las fuertes ráfagas

    Mirá cómo estará el tiempo este fin de semana en San Juan

    Fin de semana cálido y estable en San Juan: las condiciones tras el paso del viento Zonda

    Incendio en Alto de Sierra. Foto: Daniel Arias - Diario de Cuyo.

    Balance de los incendios en San Juan: 56 intervenciones, 11 viviendas afectadas y un joven con el 80% del cuerpo quemado