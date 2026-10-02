El viento Zonda obligó a suspender los partidos del fútbol sanjuanino y ya hay reprogramación

La Liga Sanjuanina suspendió los encuentros previstos para este viernes por la alerta meteorológica. Los partidos de Primera A se jugarán el sábado y los de la B, el domingo.

La Liga Sanjuanina de Fútbol reprogramó los encuentros que iban a jugarse en la tarde y noche del viernes.

La alerta meteorológica por viento Zonda en San Juan obligó a suspender los partidos de la Liga Sanjuanina de Fútbol que estaban programados para este viernes 2 de octubre. La medida tiene carácter preventivo y busca resguardar la seguridad de los jugadores, los cuerpos técnicos, los árbitros y el público. Además, la entidad confirmó la reprogramación de los encuentros de Primera A y la Divisional B.

En Primera A, los dos partidos previstos para este viernes se disputarán el sábado 3 de octubre. Trinidad enfrentará a Atenas en su cancha, con los encuentros de Cuarta División desde las 17.30 y de Primera a las 20. Por su parte, Sarmiento se medirá con Juventud Zondina en cancha de Sarmiento, con la Cuarta a las 13 y la Primera a las 15.30.

En la "B" también hubo suspensión La suspensión también alcanzó a la Divisional B, cuyos encuentros fueron trasladados al domingo 4 de octubre. Defensores de los Andes jugará ante Juventud Unida en su cancha, con la Cuarta División a las 9 y la Primera a las 11.

En tanto, Sportivo Punteto se enfrentará a Recabarren en la cancha de El Globo. El partido de Cuarta está programado para las 14.30, mientras que el encuentro de Primera comenzará a las 16.30.

Desde la Liga Sanjuanina señalaron que la decisión se adoptó ante la alerta meteorológica vigente por viento Zonda, con el objetivo de priorizar la seguridad y la integridad de todos los involucrados en los encuentros deportivos.