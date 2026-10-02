El viento Zonda obligó a suspender los partidos del fútbol sanjuanino y ya hay reprogramación

La alerta meteorológica por viento Zonda en San Juan obligó a suspender los partidos de la Liga Sanjuanina de Fútbol que estaban programados para este viernes 2 de octubre. La medida tiene carácter preventivo y busca resguardar la seguridad de los jugadores, los cuerpos técnicos, los árbitros y el público. Además, la entidad confirmó la reprogramación de los encuentros de Primera A y la Divisional B.
En Primera A, los dos partidos previstos para este viernes se disputarán el sábado 3 de octubre. Trinidad enfrentará a Atenas en su cancha, con los encuentros de Cuarta División desde las 17.30 y de Primera a las 20. Por su parte, Sarmiento se medirá con Juventud Zondina en cancha de Sarmiento, con la Cuarta a las 13 y la Primera a las 15.30.
En la "B" también hubo suspensión
La suspensión también alcanzó a la Divisional B, cuyos encuentros fueron trasladados al domingo 4 de octubre. Defensores de los Andes jugará ante Juventud Unida en su cancha, con la Cuarta División a las 9 y la Primera a las 11.
En tanto, Sportivo Punteto se enfrentará a Recabarren en la cancha de El Globo. El partido de Cuarta está programado para las 14.30, mientras que el encuentro de Primera comenzará a las 16.30.
Desde la Liga Sanjuanina señalaron que la decisión se adoptó ante la alerta meteorológica vigente por viento Zonda, con el objetivo de priorizar la seguridad y la integridad de todos los involucrados en los encuentros deportivos.
De esta manera, la actividad del fútbol local continuará durante el fin de semana, con los partidos de Primera A el sábado y los de la Divisional B el domingo, de acuerdo con el cronograma informado por la entidad.
Así quedará la actividad del sábado en el fútbol local
Clausura Primera División
Sábado:
- Sarmiento vs. Juventud Zondina | 14:00 hs (4ta) y 16:30 hs (1ra) | Cancha: Sarmiento
- Trinidad vs. Atenas Pocito | 19:00 hs (4ta) y 21:30 hs (1ra) | Cancha: Trinidad
- Rivadavia vs. Alianza | 13:30 hs | Cancha: Rivadavia
- López Peláez vs. Marquesado | 16:30 hs | Cancha: López Peláez
- Minero vs. San Lorenzo | 16:30 hs | Cancha: Juventud Unida
- Villa Ibáñez vs. Sp. 9 de Julio | 16:30 hs | Cancha: Villa Ibáñez
- Desamparados vs. Peñarol | 16:30 hs | Cancha: Desamparados
Domingo
- Defensores Argentinos vs. Colón Junior | 16:30 hs | Cancha: Peñarol
Martes
- Carpintería vs. Unión | 16:30 hs | Cancha: Carpintería
- Desamparados vs. Rivadavia | 16:30 hs | Cancha: Desamparados (Partido postergado fecha 13)
Primera B: última fecha
Sábado:
- Punteto vs. Recabarren
- Defensores de Los Andes vs. Juventud Unida.
- San Damián vs. Libertad Juvenil
- Centenario vs. Los Pumas
- Fiorito vs. San Agustín
- Juventud Rivera vs. Aberastain
Domingo (16:30 hs):
- Federico Picón vs. Del Bono (Estadio Bicentenario)
- Villa Obrera vs. Árbol Verde (En Chimbas)
- Villa Hipódromo vs. Juventud Ullunera
- Huarpes vs. El Globo (En cancha de San Damián)