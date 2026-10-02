Alerta por viento Zonda en San Juan: suspenden las clases desde las 13

La medida fue tomada de manera preventiva ante el alerta del Servicio Meteorológico Nacional y alcanza a todos los niveles y modalidades durante los turnos tarde, vespertino y noche.

Este viernes no habrá clases desde las 13 horas por el Zonda.

El Ministerio de Educación de San Juan anunció la suspensión de las clases a partir de las 13 de este viernes 2 de octubre en toda la provincia, debido al alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y ante la recomendación de la Dirección de Protección Civil por la presencia de viento Zonda.

La medida alcanza a las instituciones de todos los niveles y modalidades que tengan actividad durante los turnos interturno, tarde, vespertino y noche. La decisión fue adoptada con carácter preventivo ante la evolución prevista de las condiciones meteorológicas.

Desde Educación aclararon que los estudiantes que concurren durante el turno mañana no deberán ser retirados antes del horario habitual. En las escuelas de jornada completa, además, se mantendrá el servicio de almuerzo previsto para los alumnos.

Qué pasa con los docentes La suspensión también afecta los llamados para cubrir cargos docentes y horas cátedra que estaban programados para los turnos alcanzados por la medida. Esas convocatorias quedarán anuladas y los directores deberán generarlas nuevamente.

Además, el Ministerio de Educación informó que se activa el Plan de Contingencia establecido por la Resolución N° 12277-ME-2024, como parte del protocolo previsto ante situaciones meteorológicas que puedan afectar el normal funcionamiento de las escuelas.