    • 2 de octubre de 2026 - 10:28

    Las dos universidades suspenden las actividades desde las 13 por el viento Zonda

    La Universidad Nacional de San Juan y la Universidad Católica de Cuyo comunicaron que no habrá actividad en sus facultades ni tampoco en las escuelas ante la alerta de viento Zonda.

    Suspendieron la actividad en los institutos preuniversitarios de la UNSJ.

    Suspendieron la actividad en los institutos preuniversitarios de la UNSJ.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El alerta por viento Zonda modificó la actividad educativa en San Juan. Ante el pronóstico de condiciones meteorológicas adversas, la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) dispusieron la suspensión de actividades presenciales como medida preventiva. Las decisiones se conocen en el marco de un alerta naranja vigente para la provincia.

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    En la Universidad Nacional de San Juan, la decisión alcanza a las actividades presenciales de la institución y se suma a las medidas adoptadas previamente ante episodios de Zonda. La universidad dispueso suspensiones de actividades desde las 13 horas en sus institutos preuniversitarios y en distintas unidades académicas.

    Por su parte, la Universidad Católica de Cuyo también adoptó medidas preventivas frente al pronóstico de viento. La institución suspendió las actividades académicas y administrativas desde las 13 horas.

    El nuevo escenario meteorológico vuelve a poner en alerta al sistema educativo sanjuanino, mientras Protección Civil mantiene el alerta naranja y anticipa fuertes ráfagas, reducción de la visibilidad y condiciones adversas asociadas al ingreso del Zonda.

    En paralelo, el Ministerio de Educación de San Juan suspendió las clases desde las 13 de este viernes en toda la provincia para los turnos intermedio, tarde, vespertino y noche, en todos los niveles y modalidades. La medida fue adoptada de manera preventiva a partir del alerta del Servicio Meteorológico Nacional y la recomendación de Protección Civil.

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