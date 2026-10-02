Las dos universidades suspenden las actividades desde las 13 por el viento Zonda

La Universidad Nacional de San Juan y la Universidad Católica de Cuyo comunicaron que no habrá actividad en sus facultades ni tampoco en las escuelas ante la alerta de viento Zonda.

El alerta por viento Zonda modificó la actividad educativa en San Juan. Ante el pronóstico de condiciones meteorológicas adversas, la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) dispusieron la suspensión de actividades presenciales como medida preventiva. Las decisiones se conocen en el marco de un alerta naranja vigente para la provincia.

La Dirección de Protección Civil advirtió por ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora durante la tarde y la noche de este viernes 2 de octubre. El escenario previsto llevó a las autoridades educativas a tomar medidas para evitar el desplazamiento de estudiantes, docentes y personal universitario durante el período de mayor intensidad del fenómeno.

En la Universidad Nacional de San Juan, la decisión alcanza a las actividades presenciales de la institución y se suma a las medidas adoptadas previamente ante episodios de Zonda. La universidad dispueso suspensiones de actividades desde las 13 horas en sus institutos preuniversitarios y en distintas unidades académicas.

Por su parte, la Universidad Católica de Cuyo también adoptó medidas preventivas frente al pronóstico de viento. La institución suspendió las actividades académicas y administrativas desde las 13 horas.

El nuevo escenario meteorológico vuelve a poner en alerta al sistema educativo sanjuanino, mientras Protección Civil mantiene el alerta naranja y anticipa fuertes ráfagas, reducción de la visibilidad y condiciones adversas asociadas al ingreso del Zonda.