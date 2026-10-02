Ya se venden las entradas para los amistosos de la Selección Argentina de hockey sobre patines en el Cantoni

El Estadio Aldo Cantoni volverá a ser escenario de hockey sobre patines de primer nivel internacional con cuatro amistosos que reunirán a las selecciones de Argentina, Italia, Chile y Angola. L os encuentros se disputarán el lunes 5 y miércoles 7 de octubre, como parte de la preparación para los World Skate Games Asunción 2026.

La Selección Argentina Senior ya está en San Juan y jugará un cuadrangular antes de los World Skate Games 2026

Las entradas ya están a la venta a través del porta l Autoentrada y también podrán adquirirse en la boletería del estadio durante cada jornada . Los precios son los siguientes: $5.000 las generales y $12.000 las plateas.

Los menores deberán abonar entrada desde los 6 años cumplidos, mientras que las personas con discapacidad podrán ingresar sin cargo al sector General.

La actividad comenzará el lunes 5 de octubre. A las 19:30, Italia enfrentará a Angola, mientras que desde las 21:30 será el turno del seleccionado argentino, que se medirá ante Chile.

La segunda jornada será el miércoles 7 de octubre, nuevamente con dos partidos. A las 19:30, Angola jugará frente a Chile y, desde las 21:30, Argentina enfrentará a Italia.

De esta manera, el público sanjuanino tendrá la posibilidad de observar en acción a cuatro seleccionados internacionales que ultiman detalles antes de una de las grandes competencias del calendario mundial.

La preparación rumbo a Asunción 2026

Los amistosos servirán como parte de la preparación de los equipos para los World Skate Games 2026, que se desarrollarán en Asunción, Paraguay, desde el 10 de octubre.

Para San Juan, además, significará volver a recibir a la Selección Argentina en el Aldo Cantoni, escenario histórico del hockey sobre patines y uno de los principales puntos de referencia de este deporte en la provincia.

Cronograma

Lunes 5 de octubre

19:30 — Italia vs. Angola

21:30 — Argentina vs. Chile

Miércoles 7 de octubre

19:30 — Angola vs. Chile

21:30 — Argentina vs. Italia