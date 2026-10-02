Final de la temporada de Pista con el último festival en el Velódromo Vicente Chancay

Con la continuidad que el año pasado no se pudo dar, con muchísimo esfuerzo y acomodando fechas y calendario con otras disciplinas, la Temporada de Pista de la FCS tendrá telón final este sábado con la última fecha de su programa. Pasaron ya nueve fechas y esta vez, el Ciclista Alvear es el que organiza la última jornada.
La concentración está prevista para las 17 en el Velódromo Vicente Chancay para largar con la primera prueba de la programación a las 18. Estarán en competencia todas las categorías que le dieron forma a la temporada con los Elite, Juveniles y Damas, compitiendo en todas las especialidades con gran punto final en las Vueltas Puntuables.
En la pista se definirá al mejor de este calendario pistard. Por ahora, el equipo con más triunfos ha sido Chimbas Te Quiero, mientras que Pocito aparece como uno de los que quiere coronarse como los mejores de la Pista.
Ya con el final de la Pista, será momento de preparación y detalles para el inicio de la temporada de Ruta que comenzará el 21 de noviembre con el Ciclismo Adaptado, mientras que el domingo 22 se correrá la carrera Apertura en el departamento 9 de Julio con organización de la Unión Vecinal Manuel Belgrano. Para cerrar noviembre, del 27 al 29 será el momento para la primera de las clásicas, la Doble Chepes, con organización del Caucete Pedal Club.