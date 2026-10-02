Final de la temporada de Pista con el último festival en el Velódromo Vicente Chancay

Este sábado, desde las 18, organizado por el club Ciclista Alvear, culmina la etapa invernal del ciclismo sanjuanino.

Final. La temporada de Pista de la Federación Ciclista Sanjuanina cerrará su calendario este sábado en el Vicente Chancay.

Con la continuidad que el año pasado no se pudo dar, con muchísimo esfuerzo y acomodando fechas y calendario con otras disciplinas, la Temporada de Pista de la FCS tendrá telón final este sábado con la última fecha de su programa. Pasaron ya nueve fechas y esta vez, el Ciclista Alvear es el que organiza la última jornada.

La concentración está prevista para las 17 en el Velódromo Vicente Chancay para largar con la primera prueba de la programación a las 18. Estarán en competencia todas las categorías que le dieron forma a la temporada con los Elite, Juveniles y Damas, compitiendo en todas las especialidades con gran punto final en las Vueltas Puntuables.

En la pista se definirá al mejor de este calendario pistard. Por ahora, el equipo con más triunfos ha sido Chimbas Te Quiero, mientras que Pocito aparece como uno de los que quiere coronarse como los mejores de la Pista.