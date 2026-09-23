Gran Festival de Pista: el ciclismo sanjuanino se prepara para una jornada especial

El Club Ciclista Sergio “Payaso” Valdez organizará este sábado el Gran Festival de Pista, con un homenaje especial a José Rufino.

El ciclismo sanjuanino volverá a tener una cita especial este sábado 26 de septiembre, cuando se dispute el Gran Festival de Pista- Temporada 2026, organizado por el Club Ciclista Sergio “Payaso” Valdez, que tendrá como escenario el Velódromo Vicente Alejo Chancay.

La jornada tendrá además un condimento emotivo, ya que estará dedicada como “Homenaje a José Rufino”, en el marco de una competencia que reunirá a distintas categorías del ciclismo de pista.

La actividad comenzará a las 17 horas con la concentración, mientras que la competencia está prevista para las 18. La programación contempla la participación de las categorías Juveniles, Damas, Juniors, Sub 23 y Elite, por lo que se espera una importante presencia de corredores.

Inscripciones Los interesados en participar podrán realizar las inscripciones el viernes 25 de septiembre en la sede de la Federación, de 18 a 21.30, según lo informado por la organización.