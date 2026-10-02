    • 2 de octubre de 2026 - 21:39

    Tras el viento Zonda, San Juan tendrá un brusco cambio de temperatura este sábado

    Luego de una jornada con Zonda y una máxima de 31,7°C, el SMN anticipa un descenso de temperatura y fuertes ráfagas del sudeste para este sábado 3 de octubre.

    Pronóstico del tiempo en San Juan.

    Pronóstico del tiempo en San Juan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Después del viento Zonda que elevó la temperatura hasta los 31,7°C este viernes en San Juan, el tiempo cambiará de manera marcada durante este sábado 3 de octubre. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera el ingreso de viento del sudeste con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h.

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    El cambio comenzará a sentirse con el avance de la jornada, cuando el viento que durante las primeras horas provenga del oeste rote hacia el sur y posteriormente hacia el este, para finalizar el día con circulación del sudeste. La intensidad de las ráfagas será uno de los principales factores de la jornada.

    En cuanto al estado del cielo, el SMN prevé cielo parcialmente nublado durante buena parte del sábado. Las condiciones serán diferentes a las registradas este viernes, cuando el Zonda provocó un marcado ascenso de la temperatura en distintos puntos de la provincia.

    Baja la temperatura después del Zonda

    El cambio en la circulación del viento también traerá un descenso de la temperatura. Para este sábado se espera una mínima de 11°C, mientras que la máxima llegará apenas a 24°C, unos 8 grados por debajo del registro alcanzado durante la jornada del viernes.

    De esta manera, San Juan pasará en pocas horas de una jornada cálida y marcada por el viento Zonda a un sábado con aire más fresco y ráfagas intensas del sudeste.

    El pronóstico mantiene la atención sobre la evolución del viento durante el día, especialmente por las velocidades previstas y por el marcado cambio de dirección.

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