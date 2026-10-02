Los Piojos Day en San Juan: "De la Lora" rinde tributo a la mística piojosa en el Teatro Municipal

El próximo sábado 7 de noviembre, la banda sanjuanina será la encargada de un tributo-homenaje a Los Piojos, la banda liderada por Andrés Ciro Martínez.

Los fanáticos del rock nacional y de una de las bandas más emblemáticas del país tienen marcada una cita imperdible en el calendario. El próximo sábado 7 de noviembre a las 21:30 hs, el Teatro Municipal se vestirá de fiesta para recibir el "Los Piojos Day", un espectáculo pensado para revivir toda la mística del "ritual piojoso".

El homenaje estará a cargo de "De la Lora", reconocida banda sanjuanina que le rinde tributo a Los Piojos y que promete desplegar sobre el escenario un repertorio cargado de emoción, energía y nostalgia. La propuesta no solo incluirá los infaltables clásicos que marcaron a varias generaciones, sino también canciones inéditas que forman parte del tesoro musical dejado por la banda de Andrés Ciro Martínez.

Con una producción exclusiva de Rock and Play, el show promete una puesta en escena y sonido a la altura de la historia de Los Piojos, reuniendo a la comunidad futbolera y rockera de la provincia en una noche bien pirotécnica y sentimental.