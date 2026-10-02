Paramount y Warner Bros. se fusionan: el nuevo gigante de Hollywood ya tiene nombre

Hollywood se prepara para uno de los mayores cambios empresariales de los últimos años. Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery avanzan hacia el cierre definitivo de su fusión y ya definieron cómo se llamará la compañía que quedará por encima de ambos estudios: Skydance Corporation.

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La operación tiene como fecha prevista de cierre el 6 de octubre de 2026 , siempre que se completen las condiciones habituales restantes. Ese mismo día, Paramount Skydance tiene previsto modificar formalmente su nombre corporativo a Skydance Corporation y cambiar su símbolo bursátil de PSKY a SKYD al comenzar a cotizar en la Bolsa de Nueva York.

El cambio, sin embargo, no implica la desaparición de las marcas Paramount ni Warner Bros. . Ambas conservarán sus identidades dentro del nuevo conglomerado, que buscará reunir bajo una misma estructura estudios cinematográficos, señales de televisión, plataformas de streaming y una enorme biblioteca de contenidos.

La escala de la nueva compañía puede verse directamente en las franquicias que quedarán bajo su paraguas. El grupo tendrá derechos y activos vinculados con Harry Potter, El Señor de los Anillos, Game of Thrones, el Universo DC, Misión: Imposible, Top Gun, Transformers, Star Trek, Bob Esponja y las Tortugas Ninja , entre muchas otras propiedades.

La nueva Skydance Corporation reunirá bajo una misma estructura a algunas de las marcas más reconocidas del cine, la televisión y el streaming, entre ellas Warner Bros., HBO, Paramount, Discovery, CNN, Nickelodeon y MTV.

A eso se sumará una biblioteca conjunta de más de 15.000 películas y miles de horas de programación televisiva , según la información difundida por Paramount al anunciar el acuerdo.

El conglomerado también reunirá dos de las plataformas más importantes del streaming: Paramount+ y HBO Max, además de Pluto TV y los negocios de televisión tradicionales de ambas compañías.

Una operación valuada en USD 110.000 millones

Paramount acordó adquirir el 100% de Warner Bros. Discovery por USD 31 por acción en efectivo, en una transacción que valoró a WBD en aproximadamente USD 81.000 millones de capital y USD 110.000 millones de valor empresarial.

La compañía estima además conseguir más de USD 6.000 millones en sinergias, principalmente a través de integración tecnológica, ahorro de costos, optimización inmobiliaria y unificación de determinadas estructuras corporativas.

El proyecto también contempla mantener activos los dos grandes estudios. Según el plan presentado, Paramount y Warner Bros. producirán al menos 15 películas para cines por año cada uno, con un piso combinado de 30 estrenos cinematográficos anuales.

Quién conducirá la nueva compañía

David Ellison continuará como presidente y CEO del grupo y estará enfocado en la estrategia general, las áreas creativas, tecnología, alianzas y asignación de capital. A su lado estará Ynon Kreiz, hasta ahora CEO de Mattel, quien asumirá como co-CEO cuando se concrete la fusión y estará a cargo de la gestión cotidiana y de la integración de los negocios.

La nueva Skydance Corporation tendrá presencia en más de 200 países y territorios y reunirá negocios de cine, televisión, streaming, noticias, deportes y videojuegos.

Con el cierre previsto para el 6 de octubre, Paramount y Warner Bros. quedarán así integradas dentro de una misma estructura corporativa, mientras sus marcas históricas seguirán funcionando de cara al público.