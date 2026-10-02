Cuarteto, fiesta y torta: Omega prepara un festejo a lo grande por el cumpleaños de Hugo

La emblemática banda sanjuanina festejará el aniversario de su cantante Hugo Flores este 3 de octubre con un recorrido histórico de tres selecciones, cotillón, carnaval carioca y el estreno de merchandising oficial.

Festejo masivo y fiesta garantizada para los amantes del cuarteto. Omega prepara una celebración muy especial para el próximo 3 de octubre, fecha en la que festejarán el cumpleaños de su vocalista, Hugo Flores, con una propuesta integral que reunirá música, nostalgia y una gran noche junto a sus fanáticos.

El eje central de la velada será un super show dividido en tres selecciones, diseñado exclusivamente para realizar un viaje retrospectivo por las distintas etapas en la historia de la banda. El repertorio repasará desde los primeros hits que impulsaron su carrera hasta sus canciones más recientes.

Con más de dos décadas de trayectoria marcando el ritmo desde San Juan, OMEGA ha logrado consolidar una identidad propia dentro de la escena del cuarteto regional y nacional. A lo largo de los años, su música trascendió las fronteras provinciales para llegar a escenarios de todo el país con éxitos indiscutidos como "La Mariposa", "Me va mejor con el alcohol", "La Mejor Versión de Mí" y "Primera Cita".

Este festejo llega además en un gran momento profesional para la formación. Recientemente, el grupo completó una exitosa gira por Buenos Aires que incluyó su destacada participación en el fenómeno musical "Un Poco de Ruido" en La Bandurria, donde mostraron toda la fuerza de su repertorio en vivo.

La cita en la Sala del Sol va mucho más allá de un concierto tradicional. La noche estará ambientada de principio a fin con DJ en vivo, cotillón, carnaval carioca y la infaltable torta de cumpleaños para compartir con los asistentes.