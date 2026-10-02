Mirtha Legrand podría volver a su casa: qué dice el nuevo parte médico

El Sanatorio Mater Dei informó que la conductora continúa recuperándose en una habitación común y mantiene seguimiento kinésico, nutricional y clínico

El Sanatorio Mater Dei difundió este viernes un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, quien permanece internada después de haber reingresado por un cuadro de neumopatía. La novedad más importante es que la conductora se encuentra en proceso de recuperación con vistas a poder regresar a su casa, aunque todavía no se informó una fecha de alta.

El comunicado, firmado por el director médico de la institución, Enrique Echagüe, señala que Mirtha permanece en una habitación común y continúa bajo seguimiento de los equipos de kinesiología, nutrición y clínica.

El nuevo parte médico de Mirtha Legrand fue difundido este viernes 2 de octubre por el Sanatorio Mater Dei. En recuperación para volver a su casa La frase central del nuevo informe indica que Mirtha “se encuentra en proceso de recuperación para poder volver a su casa”. El documento no establece todavía cuándo podría recibir el alta y mantiene el seguimiento médico mientras continúa internada.

Desde el sanatorio también agradecieron el trato y el respeto dispensados a la conductora y su familia. De no producirse cambios en su evolución, el próximo parte será difundido el lunes.

Cómo evolucionó en los últimos días Mirtha había reingresado al Mater Dei el 18 de septiembre por un cuadro compatible con neumopatía. Desde entonces, los sucesivos comunicados médicos fueron dando cuenta de una evolución favorable.