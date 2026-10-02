    • 2 de octubre de 2026 - 11:38

    Mirtha Legrand podría volver a su casa: qué dice el nuevo parte médico

    El Sanatorio Mater Dei informó que la conductora continúa recuperándose en una habitación común y mantiene seguimiento kinésico, nutricional y clínico

    Mirtha Legrand continúa recuperándose y ya evalúan su regreso a casa.

    Mirtha Legrand continúa recuperándose y ya evalúan su regreso a casa.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Sanatorio Mater Dei difundió este viernes un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, quien permanece internada después de haber reingresado por un cuadro de neumopatía. La novedad más importante es que la conductora se encuentra en proceso de recuperación con vistas a poder regresar a su casa, aunque todavía no se informó una fecha de alta.

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    El comunicado, firmado por el director médico de la institución, Enrique Echagüe, señala que Mirtha permanece en una habitación común y continúa bajo seguimiento de los equipos de kinesiología, nutrición y clínica.

    El nuevo parte m&eacute;dico de Mirtha Legrand fue difundido este viernes 2 de octubre por el Sanatorio Mater Dei.

    El nuevo parte médico de Mirtha Legrand fue difundido este viernes 2 de octubre por el Sanatorio Mater Dei.

    En recuperación para volver a su casa

    La frase central del nuevo informe indica que Mirtha “se encuentra en proceso de recuperación para poder volver a su casa”. El documento no establece todavía cuándo podría recibir el alta y mantiene el seguimiento médico mientras continúa internada.

    Desde el sanatorio también agradecieron el trato y el respeto dispensados a la conductora y su familia. De no producirse cambios en su evolución, el próximo parte será difundido el lunes.

    Cómo evolucionó en los últimos días

    Mirtha había reingresado al Mater Dei el 18 de septiembre por un cuadro compatible con neumopatía. Desde entonces, los sucesivos comunicados médicos fueron dando cuenta de una evolución favorable.

    El 28 de septiembre, los profesionales informaron que había finalizado el tratamiento con antibióticos, mientras que dos días después señalaron que se encontraba “muy bien” del cuadro respiratorio que había motivado su internación y en “franca mejoría”.

    El parte de este viernes representa así un nuevo avance dentro de su recuperación: la conductora continúa bajo control, pero el objetivo médico ya está puesto en que pueda regresar a su domicilio cuando su evolución lo permita.

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