Una orquesta y un puente musical entre San Juan y Mendoza para visibilizar artistas locales: el desembarco de Con Brio

La música es una de las tantas formas que existen para construir comunidad, y bajo esa premisa, Orquesta Con Brio , un proyecto nacido en Mendoza desembarcará en San Juan. La propuesta busca poner en escena distintos repertorios abriendo nuevos espacios para los músicos locales, fortaleciendo el vínculo artístico entre ambas provincias, donde el talento es de un nivel indiscutible.

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Con Brio nació en 2021 como un elenco autogestivo y de base cooperativa. Su funcionamiento se apoya en principios como el compromiso, la democracia, la transparencia y la participación. “La gestión del proyecto la hacemos siguiendo esos parámetros”, explicó Francisco Rivera Salopek, director artístico del proyecto, en contacto con DIARIO DE CUYO. Dentro de las características de la formación se encuentra la modalidad horizontal para la toma de decisiones.

La experiencia comenzó en Mendoza y tras ganar terreno en la vecina provincia, la intención es replicar el modelo en San Juan. El vínculo se dio de la mano de los músicos Diego Olivieri y Virginia Tapia, que comenzaron a acercarse a los conciertos de la agrupación mendocina, impulsando la posibilidad de trasladar la experiencia a la provincia.

“La semilla la sembraron los chicos en mayo, más o menos, de este año, y vamos a concretar el primer concierto a principio de octubre” , relató el director.

El objetivo del proyecto excede el escenario. La intención, además de trasladar el concepto de la orquesta a nuevos espacios, también se enfoca en ser un lugar donde los instrumentistas puedan profesionalizarse, en el caso de San Juan, por fuera de la oferta que propone la Orquesta Sinfónica de la UNSJ. De esta manera, todo artista que sea convocado contará con una retribución equitativa, valorando su tiempo, esmero, esfuerzo, talento y dedicación.

Para Gabriel Mayer, uno de los músicos sanjuaninos que será parte de esta primera presentación, la llegada de Con Brio representa una posibilidad de ampliar los espacios de trabajo y de encuentro para quienes desarrollan su carrera en la provincia. “Cuando me comentaron el proyecto, ofreciéndome la oportunidad de poder trabajar más allá del ámbito donde me desenvuelvo, me entusiasmó demasiado para poder hacer algo nuevo, diferente”, contó en diálogo con este medio.

Pero su entusiasmo no está puesto únicamente en la posibilidad personal de tocar. Mayer considera que este tipo de propuestas puede generar nuevas oportunidades para otros músicos que están en formación y que encuentran dificultades para insertarse laboralmente.

“Me di cuenta de que Con Brio estaba abriendo puertas para un montón de compañeros que están estudiando en la universidad y que la salida laboral es poca o casi nula. Estos espacios me parecen una oportunidad increíble para fomentar las producciones”, sostuvo.

El músico también puso el foco en una realidad que, según su mirada, atraviesa a la escena local. “En San Juan hay demasiado talento y espacio, lo que nos falta es lo independiente, la gestión”, afirmó.

“Diálogos para cuerdas: Europa y Sudamérica”, la primera propuesta de Con Brio en San Juan

El primer concierto tendrá un programa que propone cruzar repertorios de Europa y Sudamérica, pero también distintas épocas y las relaciones entre las propias obras.

La selección incluye composiciones de Edward Elgar, Béla Bartók, Heitor Villa-Lobos, Leonel Franzoi y Astor Piazzolla. Además, se presentará por primera vez en la provincia la Suite Costera, del compositor santafesino Leonel Franzoi, junto con la participación como solista de la violinista Ana Paula Sarduy.

“El diálogo es primero entre tipos de repertorio, la música europea y sudamericana, también entre épocas e internamente cada obra con su lugar”, explicó Rivera Salopek.

La idea de territorio atraviesa especialmente la selección. Según el director, las obras fueron pensadas en relación con los paisajes y los lugares habitados por sus autores, de modo que el programa propone también una conversación entre música y territorio.

Desde el repertorio romántico y sus formas más tradicionales hasta composiciones más contemporáneas, se busca que las piezas dialoguen entre sí más allá de sus diferencias temporales y geográficas.

En esta oportunidad la orquesta de cuerdas será integrada por 20 músicos, de los cuáles 17 son de San Juan y el resto de la vecina provincia, todos bajo la dirección de Rivera Salopek. La intención es que el grupo pueda mantenerse más allá de esta primera experiencia. Con un concierto confirmado para octubre, se está trabajando también para otra fecha en noviembre, dedicado a la música argentina, y la continuidad dependerá de la recepción que tenga la propuesta entre los músicos y el público.

“Mi idea es mantener el grupo para formar una comunidad de músicos. Convivir, aunque sea en los ensayos y los conciertos produce la idea de comunidad, de compañerismo contrario a competencia”, explicó. Si el proyecto logra consolidarse, el objetivo para el próximo año es ampliar la formación con instrumentos de viento y construir una agenda compartida entre San Juan y Mendoza. La idea contempla conciertos de ida y vuelta, además de intercambios entre músicos.

“La idea es generar un puente nuevo, más general, no tan individualista, entre Mendoza y San Juan”, planteó.

El dato sobre la presentación de la Orquesta Con Brio en San Juan

El primer concierto será el sábado 3 de octubre, a las 21 horas, en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, donde la agrupación presentará Diálogos para cuerdas: Europa y Sudamérica. La entrada general tiene un costo de $12.000 y se podrá adquirir en entradaweb.com.

La presentación reunirá a estudiantes de la Escuela de Música, integrantes de la Orquesta Sinfónica de la UNSJ y músicos invitados de Mendoza, en una experiencia que la agrupación plantea como un primer paso para construir una agenda más estable en la provincia. Se trata de un espectáculo para todo público y tendrá una duración de 65 minutos.