Los Kjarkas reprograman su show en San Juan por la crisis en Bolivia

Pasaron su show de hoy viernes para noviembre y publicaron un video en redes sociales donde explican los motivos de la postergación.

El histórico grupo boliviano Los Kjarkas reprogramó su debut en San Juan, que estaba anunciado para hoy viernes en Sala del Sol.

El esperado concierto de la legendaria agrupación folclórica Los Kjarkas en San Juan, en el marco de la despedida de Gonzalo Hermosa de los escenarios, debió ser reprogramado por razones de fuerza mayor. Los organizadores confirmaron la suspensión de las presentaciones de este fin de semana en San Juan y Mendoza debido a la convulsionada coyuntura que atraviesa Bolivia.

La agrupación emitió un comunicado oficial dirigido a su público argentino para explicar que la delicada situación que vive su país natal, signada por bloqueos en distintos puntos, interrupciones en rutas y carreteras nacionales, sumada a la suspensión y afectación de conexiones aéreas, imposibilita garantizar el normal traslado de la delegación. Ante estas circunstancias extraordinarias, y priorizando la seguridad de todo el equipo y el correcto desarrollo del espectáculo, se ha dispuesto posponer las fechas.

El mensjaje de Los Kjarkas Los propios integrantes enviaron un mensaje en video -que fue compartido por la productoro PowerPlay- dirigido especialmente a sus seguidores cuyanos, expresando estar "apenados por no estar en el compromiso que tenemos con ustedes (...) ya que aquí en Bolivia nos sentimos convulsionados. Tenemos muchos problemas donde se suspenden vuelos y se bloquean las carreteras, ustedes comprenderán. Estamos estudiando una mejor fecha para estar y cumplirles a todos ustedes".

Para tranquilidad de los fanáticos que ya habían adquirido sus tickets, la producción y organización confirmaron que la nueva cita en la provincia será el viernes 13 de noviembre. Las entradas compradas previamente continuarán siendo totalmente válidas para la fecha reprogramada, sin necesidad de realizar ningún trámite ni cambio.

Desde la agrupación lamentaron profundamente las molestias ocasionadas a quienes esperaban compartir esta especial jornada musical que marca el retiro de uno de sus grandes pilares, Gonzalo Hermosa, agradeciendo de antemano el cariño, la comprensión y el constante apoyo brindado por el público argentino.