Armaduras y adrenalina: el combate medieval se apodera de San Juan en el Día del Gamer

Este sábado 3 de octubre, el Centro Cultural Conte Grand será escenario de una celebración inédita en San Juan: el Día del Gamer, organizado por Ismael Manzur y LAG Esports . Y una de las grandes atracciones de toda la jornada, totalmente gratuita , será el Combate Medieval , que promete combates reales de acero y adrenalina.

El encuentro, organizado por la Liga Cuyana junto a LAG Esports , se desarrollará entre las 13:00 y las 20:30 horas en el espacio exterior del Conte Grand, donde el público podrá presenciar enfrentamientos de alta intensidad y participar en experiencias de Soft Combat pensadas para los visitantes.

La propuesta abarcará distintas modalidades de combate , entre las que destacan el sistema Capture the Flag (5 contra 5, con rondas de 5 minutos y respawn), duelos individuales de MMA Medieval y exhibiciones de la categoría femenina. Además, la cita reunirá a luchadores, luchadoras y delegaciones provenientes de diversos puntos de Argentina.

Los ganadores de los duelos recibirán medallas , el equipo vencedor de la categoría grupal se alzará con un yelmo medieval listo para usar y el estandarte del torneo , mientras que los triunfadores del MMA Medieval serán galardonados con una tradicional Daga misericordia , que representa la victoria sobre el caído.

Para comprender la esencia de estas batallas, Facundo Molina, referente y cabeza del club de la Orden del Fuego , de San Juan, explicó a DIARIO DE CUYO las bases de esta disciplina. "El combate medieval es un deporte resucitado en el siglo XXI ", afirmó el organizador, al tiempo que recordó que se practicaba en la Edad Media, donde, a diferencia de las justas para la alta nobleza, estaba destinado a clases intermedias . Su revival se inició en Rusia, a fines de los años 2000 y se popularizó en Buenos Aires hacia 2010.

Asimismo, Molina aclaró que no se trata de una representación artística ni de un juego de rol. "No estamos recreando nada, sino que estamos todos intentando llegar a nuestro máximo rendimiento deportivo, como si fuera MMA o boxeo. Hay un propósito deportivo, que es ser el vencedor", expresó. Respecto a la percepción externa, analizó que para el público que no conoce la disciplina puede parecer cosplay, pero enfatizó: "Cambia todo cuando empiezan a ver las peleas, se dan cuenta de que se está luchando en serio".

Sobre las medidas de protección, Molina destacó que la norma principal del reglamento internacional es la prohibición de estocadas. "Lo más importante que hay que saber es que no está permitido hacer ataques punzantes o penetrantes por un tema de seguridad", declaró, precisando que, de todas formas, usan "armas negras", deportivas, es decir que no poseen filo ni punta.

Dónde se aprende en San Juan

" Nosotros arrancamos nuestro club, que es Orden del Fuego, en el año 2014", contó Molina sobre la trayectoria de doce años que los convierte en pioneros y únicos representantes en la provincia.

La Orden del Fuego es el único club en San Juan

El referente comentó que la comunidad local cuenta con integrantes activos y recomendó a los interesados sumarse a instituciones consolidadas. "Antes de estar pensando en ponerse una armadura, lo más importante es buscar un club que ya esté consolidado", aseguró Molina.

Sobre la preparación requerida, sostuvo que "lo básico es tener una condición física buena para poder terminar un entrenamiento, sin la armadura". En ese sentido, recordó su experiencia personal: "A mí me llevó cuatro meses, pero porque iba a entrenar todos los días y no faltaba nunca. A los cuatro meses recién me colocaron la armadura".

Detalló además que se puede practicar desde los 16 años con autorización de tutores, aunque remarcó que "hasta que no tengan los 18 no pueden ir a competir".

Respecto a la participación femenina, reveló que ya cuatro mujeres entrenan en San Juan y con muy buen nivel, pese a que todavía no están listas para competir. E hizo una invitación abierta: "Les recomiendo a todas las chicas que quieran practicar que vayan ahora, porque entonces, para la siguiente edición, ya van a estar listas para competir".

Los interesados en la disciplina puerden contactarse con La Orden del Fuego en Instagram (@ordendelfuego) y en Facebook (Orden del Fuego - San Juan Medieval).

Armaduras: valor histórico y costos

El equipamiento es un pilar fundamental del combate medieval. Molina detalló que la vestimenta y el armamento deben guardar rigurosa coherencia histórica. "Solo se permiten armaduras desde 1300 en adelante, no antes, porque otorgan muchísima más protección al portador. Acá siempre vamos a hacer énfasis en la seguridad", aseveró.

En relación con el peso, explicó que una armadura completa oscila entre los 17 y 35 kilogramos. "Hay peleadores que buscan en titanio porque aliviana muchísimo el peso, básicamente un 40%", indicó. Mencionó que también se utilizan chapas de hierro, acero común e inoxidable.

Las ideas para diseñar y construir las armaduras provienen principalmente de fuentes y registros históricos documentados, ya que la disciplina busca mantener rigor en la historicidad. Por ejemplo, pinturas, manuscritos y grabados de época; o piezas de museos.

Molina destacó que el 90% de los combatientes locales han elaborado sus piezas en San Juan. "Se puede hacer una armadura del 1350 con chapa de un milímetro. Necesitás un martillo bola, un yunquecito, una amoladora y un sacabocados para el cuero", detalló.

Sobre los valores económicos, precisó que una armadura usada básica parte desde los 350.000 pesos, mientras que "una nueva, bonita y demás te puede llegar a salir entre 800.000 pesos y un millón y medio". Y recalcó que, “si les das un buen mantenimiento, sobre todo protegíendolas del óxido, te sirven para toda la vida".

Modalidades de combate y reglas

Durante las jornadas competitivas se disputan tres modalidades principales: duelos individuales, combates grupales y la variante profesional.

Uno contra uno. "Básicamente son dos tipos de pelea: el uno contra uno,

Grupal. Un combate en igualdad de número, por ejemplo 5 contra 5. En la modalida Buhurt , explicó que "el objetivo primario es derribar a todos los oponentes a golpes, llaves de judo, empujones, tratando de que el rival caiga al piso, y ahí se lo llama ‘muerto’". En la variante Capture the Flag , para capturar la bandera enemiga, agregó que "prima más la carrera hasta alcanzar el objetivo, que la fuerza bruta".

MMA Medieval o ProFight. "Es la más intensa, para profesionales. Dura en total nueve minutos repartidos en tres rondas", detalló. "Ahí vale casi todo: puntúan patadas, piñas, derribos, cabezazos, codazos y hasta golpear en el piso", explicó Molina.

Facu Molina será uno de los combatientes de la categoría más completa y desafiante, la MMA Medieval

Para resguardar a los luchadores, enfatizó las prohibiciones: "Está completamente prohibido golpear en la ingle, en la nuca, en la cervical, en la tráquea y en los pliegues del codo y la rodilla". Y concluyó con que, gracias al riguroso cumplimiento de este reglamento internacional, el índice de lesiones es extremadamente bajo.