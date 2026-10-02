Agenda cultural de San Juan: viernes a puro arte

Este viernes 2 de octubre, la agenda cultural de San Juan ofrece una variada programación de espectáculos, música en vivo y ferias para disfrutar en distintos puntos . Locales y visitantes podrán elegir entre múltiples propuestas imperdibles.

Agenda Cultural de San Juan: un buen menú para el sábado 26

La agenda cultural de San Juan se luce con propuestas locales y destacadas visitas

Destacan la XVII Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro en La Superiora y el ciclo Primavera Sunset en la UNSJ. Entre las visitas, llegan la banda Más sola que Carola y Los Kjarkas , que se suman a numerosos shows de piano, tango y folclore.

Alumnos y graduados en concierto. Cátedra de Piano, en adhesión al 53° aniversario de la UNSJ. Desde las 19:00 h, Aula Magna de la FFHA. Gratis.

Raigal. A las 21:00 en Elite Club (Alfonso XIII y Calle Nacional Medano de Oro, Rawson) Reservas al 2646167817

Los Kjarkas. A las 21:00 h en Sala del Sol (Av. Rawson 1358 sur) Entradas: platea: $80.000 (venta exclusiva online en ticketshows.com) General: $50.000 (online y presencial). Lugares de venta física: Sala del Sol: lunes a viernes de 14:00 a 20:00 h. También en Santa María de Oro 240 norte, de 09:00 a 23:00 h.

Marcelo Monumental. A las 21:30 h Bernardo (Lateral de Circunvalación oeste, antes de Ignacio de la Roza) Reservas: 2645101144

Música del mundo… En clave Pop Lírico. Con Claudia Lepe y Orlando Tejada. A las 21:30 h en Cooperativa Teatro de Arte (O'Higgins 501 este) Entradas: $15.000 en boletería

Música del mundo... En clave pop lírico

Noche de tango. A las 22:00 h en La Kelita (Restaurante del Jockey Club, República del Líbano e Hipólito Yrigoyen, Rivadavia)

Aldo Zaragoza. A las 22:00 h en El timbó (Ruta 20 km 7,5, frente al Camping Don Bosco, Santa Lucía)

Gustavo Porcel y Carlos Robuschi. A las 22:00 h Malandrino (Urquiza 991 sur, Capital)

Vibra Nova. A las 22:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Rawson)

Dolores Velvet. A las 22:00 h en Vintage Lounge Bar (Av. Ignacio de la Roza 1974 oeste, Rivadavia)

Mauricio Bustos. A las 22:00 h en El bodegón de Perico (Lat. de Circunvalación a 200 mts. de Ignacio de la Roza). Reservas al 2644774440

Solana Full Band. A las 22:00 h en Sala de Estar (Catamarca 113 sur)

Accidente Feliz. A las 22:00 h en Fortunato (Av. Libertador San Martín 3119 oeste, Rivadavia)

Rama Méndez y Edgar Olmos. A las 22:00 h en Molly Malone (Av. Libertador San Martín 1442 oeste)

Martín Rey. A las 22:00 h en Camping Las Moras (Albardón)

De la galera. A las 23:00 h en Broadway Resto Club (Mendoza 4331 sur, Villa Krause) Reservas al 2644463223

Leo Jorquera. A las 23:00 h en Lo de Juan Lomos (José Dolores Este 631, Villa Krause)

Más sola que Carola. A las 23:00 h en Way Club (Gral. Mosconi 2876) Entradas: Ruta 73 (Av. Libertador San Martín 248 oeste) y El Depósito (Pueyrredón 228 sur)

Alberto Semino. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada gratuita.

El mago y La nueva. A las 23:00 h en Bunker (9 de julio)

El Pacha. A las 00:00 en Mala Mía Club (Ignacio de la Roza 631 oeste)

ENCUENTROS

XVII Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro. 2 y 3 de octubre, en el Complejo Cultural y Deportivo La Superiora. De 8:00 a 00:00 h. Entrada libre y gratuita.

Feria de la Cultura Popular y el libro

Primavera Sunset. Bandas, ferias, food trucks. De 18:00 a 21:00 h en Jardines de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (CUIM – UNSJ). Gratis

FOLCLORE

PreLaborde. Desde las 17:00 h en Comedor Juan Guitérrez (CUIM, UNSJ).

VISITAS Y EXPOSICIONES

Paseo por la historia del Chalet. Muestra plástica Romper Estructuras, de Isabel Fernández, hasta el 30 de septiembre (de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 h). Chalet Cantoni (Av. Libertador 3339 oeste, Rivadavia) Entrada libre y gratuita.

Rastros del decir. Homenaje a Jorge Leonidas “Chiquito” Escudero. Exposición a cargo del colectivo artístico 18 Mundos y artistas invitados. Espacio Multipropósito El Carrascal (Sarmiento y Av. Libertador Gral. San Martín). Entrada: libre y gratuita.

Los Secretos de la Casa de Sarmiento. Exposición dedicada a documentos vinculados con la historia de Casa Natal de Sarmiento y la conformación de su patrimonio: un documento de 1911 relacionado con los primeros momentos de la Casa Histórica como espacio de memoria. Horarios de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.

Proyecto Grabado 2026. Aguafuertes, de Quinquela Martín. Palabrerío Furioso. Sensible Huella del Grabado, de José María Pineda. El pulso del Cobre. Además, colección Permanente. Espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 2644200598.

Teatro del Bicentenario. Visita general: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal no se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes). Las Heras 430 sur.

Palabrerío Furioso. Hugo Vidal, Hilda Paz, Roberto Santoro. En el marco del Proyecto Grabado 2026 – Museo Franklin Rawson. En Museo Tornambé (Av. Libertador San Martín 1666 oeste) Gratis

Palabrerío Furioso

Museo de la Historia Urbana. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Exposiciones temporarias y permanentes sobre la historia y el patrimonio de San Juan, en diferentes áreas. De lunes a viernes, de 9:30 a 17:00 h (horario corrido) y sábados de 11 a 17 h. Gratis. Mitre 864 Este, Capital, Tel. 2644639775

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Había una vez… A cargo del colectivo artístico 18 Mundos, inspirado en clásicos libros de cuentos infantiles. Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) Gratis

Antología. Obras de Iván Manrique. En Artify (Av. Córdoba 519 oeste) Gratis. Teléfono 02645166045

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Celda histórica de San Martín. Asociación Cultural Sanmartiniana. Visitas, de 9:30 a 13:00 h. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 2644543510

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo y Bodega Graffigna. Recorrido, degustación de vinos. Jueves, viernes y sábado, a las 11:00, 14:30 y 16:00 h. Experiencias de maridajes, con reserva previa, entre $10.000 y 20.000. Reservas 2645061581 Colón 1342 N.