Danzando suma una nueva edición del encuentro que busca premiar las mejores coreografías de San Juan

El encuentro de danzas reunirá a academias e instituciones de distintos departamentos y disciplinas en lo que es la onceava edición de Danzando. Cómo ser parte del evento que premia la danza en San Juan.

La danza tiene la capacidad de unir culturas, contar historias y transformar el escenario en un espacio de expresión compartida. Con ese espíritu, San Juan se prepara para vivir la 11ª edición de Danzando – Encuentro Premiado de Danzas, una propuesta que busca reconocer el talento, estimular la creación artística y fortalecer los vínculos entre bailarines, academias e instituciones de la provincia.

La convocatoria reúne a grupos de distintas modalidades y categorías, con la premisa de que cada presentación sea una oportunidad para mostrar el trabajo, la dedicación y el crecimiento artístico de sus integrantes. “Danzando es mucho más que un encuentro, es un espacio donde la danza nos une, donde cada escenario cuenta una historia y donde cada bailarín merece ser reconocido”, destacó Sandra López, integrante de la organización, en diálogo con DIARIO DE CUYO.

Uno de los rasgos distintivos de Danzando es su carácter de encuentro premiado. Todas las coreografías participantes recibirán un reconocimiento, mientras que el jurado a cargo del coreógrafo Fabián Molini tendrá en cuenta tres aspectos fundamentales, como son técnica, coreografía y vestuario, para elegir los tres primeros puestos de cada disciplina.

La participación es exclusivamente grupal y la convocatoria está abierta a distintas modalidades de danza. Hasta el momento, hay instituciones inscriptas en disciplinas como danzas árabes, español, ritmos urbanos, contemporáneo, folclore y clásico. Además, la convocatoria trasciende los límites de Capital. Entre los participantes confirmados hay instituciones de Jáchal, 25 de Mayo y Pocito, entre otros departamentos, lo que amplía el intercambio entre academias y grupos con diferentes recorridos y estilos.

Desde Guadabul Producciones, organizadores del evento, destacan la importancia de sostener este tipo de propuestas para que bailarines, docentes e instituciones puedan mostrar su trabajo, compartir experiencias y contribuir al desarrollo cultural y artístico de San Juan.