Música del mundo: pop lírico con talento local

Bajo una sonoridad inspirada en grandes referentes internacionales y una propuesta poco común en la escena local, este 2 de octubre la Cooperativa Teatro de Arte será escenario de “ Música del mundo… En clave Pop Lírico ”. El espectáculo es protagonizado por la cantante lírica Claudia Lepe y el maestro Orlando Tejada .

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"También denominado crossover ópera pop, crossover clásico ó pópera, el pop lírico es un género musical que fusiona la técnica y sonoridad del canto lírico u operístico con las melodías, estructuras y ritmos del pop, el tango, los boleros y el rock ", explican desde la producción, que promete al público "una experiencia emotiva, potente y accesible".

La iniciativa surgió por inquietud de la mezzosoprano lírica chilena radicada hace años en la provincia, Claudia Lepe , quien buscó explorar nuevos horizontes musicales sin abandonar la esencia de su formación clásica. Para eso convocó al pianista y acordeonista sanjuanino Orlando Tejada .

"Me llamó, me gustó la idea y nos pusimos a trabajar. Ya lo tenemos bien pulidito como para presentárselo a todo el público", contó el maestro al referirse a los preparativos del show.

Inspirado en grandes referentes internacionales como Andrea Bocelli, Il Divo, Il Volo y Sarah Brightman, el concierto propone un recorrido que va desde Nostalgias hasta O sole mío. Si bien el músico ha transitado géneros diversos como el tango y el jazz, reconoció que incursionar formalmente en este formato junto a su compañera representa un desafío estimulante.

Orlando Tejada y Claudia Lepe

"Con Claudia es la primera vez que trabajamos juntos y gracias a ella estamos transitando esto", comentó, y agregó que la experiencia le resultó "muy grata", debido a que su formación previa en la música clásica le permitió conectar de inmediato con la propuesta. "Esta lírica me encanta, porque uno también ha pasado por estudios de música clásica y demás, entonces lo tiene un poco asumido", afirmó sobre el proceso.

Los ensayos comenzaron a mitad de año y permitieron consolidar un lenguaje común entre ambos intérpretes. Desde la perspectiva artística, este formato resulta inusual y Tejada es consciente de eso. "No, no se hace muy seguido esto, es muy poco frecuente en San Juan, así que sí, creo que es una muy linda oportunidad para poder disfrutarlo", valoró.

"El público en general está muy entusiasmado, nos lo hacen saber amigos, colegas... así que esperamos que la sala esté acorde al espectáculo que vamos a dar y que la gente nos apoye muchísimo", cerró el reconocido músico sanjuanino.

El repertorio del show

CARUSO - Lucio Dalla.

MEMORY - Cats. Andrew Lloyd Webber.

MARíA DE BUENOS AIRES - Astor Piazzola.

NOSTALGIAS - Juan Carlos Cobian y Enrique Cadícamo.

PROCURO OLVIDARTE - Manuel Alejandro y Ana Magdalena.

Y VOLVERÉ - Alain Barriere, adaptación al español. Germaín De La Fuente.

ESPERAME EN EL CIELO - Francisco “Paquito” López Vidal.

ESCLAVO Y AMO - José Vaca Flores.

O SOLE MIO - Giovanni Capurro, Eduardo Di Capua y Alfredo Mazzucchi.

LOVE THEME - Nino Rota.

FUNICULÍ FUNICULA - Luigi Denza y Peppino Turco.

SUMMERTIME - George Gershwin.

IL MONDO - Carlo Pes, Lilli Greco, Gianni Meccia y Jimmy Fontana.

GRANDE AMORE - Francesco Boccia y Ciro “Tommy” Esposito.

TI AMERO - David Kreuger, Per Magnusson, Matteo Saggese, Frank Musker y Mino Vergnaghi.

"Música del mundo… En clave Pop Lírico"

Día: 2 de octubre

Hora: 21:30 h

Lugar: Cooperativa Teatro de Arte (O'Higgins 501 este)

Entradas: $12.000 anticipadas (al whatsapp 2645085183) y $15.000 en boletería