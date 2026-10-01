Buenaventura Tour, la gira que trae a Abel Pintos a San Juan

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Abel Pintos, el consagrado artista y referente del jurado de Es mi sueño (en la pantalla de Canal 13) volverá a San Juan. Los seguidores y el intérprete podrán reencontrarse en el Estadio Aldo Cantoni, donde desplegará su exitosa batería de canciones, en el marco de su Buenaventura Tour. Será luego de su actuación frente a Su Santidad, León XIV, antes de fin de año.

Tras un período sumamente activo, en el que ha sabido alternar sus compromisos en la televisión con la producción musical y sus compromisos en escenarios nacionales e internacionales, Abel retoma el contacto directo con sus seguidores mediante una propuesta renovada.

El Buenaventura Tour fue moldeado para diferenciarse radicalmente de su propuesta previa, dedicada a la conmemoración de sus tres décadas de trayectoria. En esta oportunidad, la puesta en escena entrelaza sus composiciones más recientes con una cuidada selección de temas emblemáticos que el cantante no interpretaba frente ala audiencia desde hace tiempo.

Información sobre la venta de entradas Las ubicaciones para este esperado evento ya pueden adquirirse mediante la plataforma digital Passline, con precios adaptados a diferentes sectores del recinto: