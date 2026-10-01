Estrenos de cine en San Juan: octubre trae una buena tanda de novedades a la gran pantalla

Nueva cartelera para recibir el nuevo mes con grandes estrenos de cine en San Juan . La oferta cinematográfica incluye propuestas dramáticas impactantes, intensos thrillers de misterio y atrapantes aventuras de suspenso pensadas para cautivar al público local durante toda la semana.

La literatura sanjuanina tendrá una variada agenda en la Feria del Libro de Mendoza

Entre los títulos principales destacan la sátira de ciencia ficción Digger y el misterioso thriller Verity: La sombra del engaño . Para el público infantil llegan Guardianes del Museo 2 y Cuentos del jardín mágico , mientras que los amantes de la acción y la comedia disfrutarán de Vértigo 2: Punto muerto, Relajadas y peligrosas, El último gran golpe , la comedia dramática La invitación y la cinta nacional Escondida en mi cabeza . Y la música no se queda afuera: Linkin Park: Unshatter , para los fanáticos que quieren saber todo sobre el renacer de la banda.

Director: Alejandro González Iñárritu. Con Cruise, Sandra Hüller. Un influyente multimillonario y empresario intenta desesperadamente salvar a la humanidad tras el colapso inminente de la sociedad y del sistema ecológico global. En medio del caos, sus drásticas decisiones desencadenan tensiones familiares y políticas mientras lidera una misión contrarreloj. Esta sátira oscura explora la ambición extrema, el ego humano y las insólitas contradicciones de quienes pretenden convertirse en los únicos salvadores de la Tierra.

De Michael Showalter. Con Anne Hathaway, Dakota Johnson. Lowen Ashleigh, una escritora en apuros financieros, es contratada como autora fantasma para terminar la exitosa saga literaria de Verity Crawford, una famosa novelista incapaz de escribir tras un misterioso accidente. Al mudarse a la mansión familiar para revisar sus notas, Lowen descubre un manuscrito oculto lleno de escalofriantes revelaciones que amenazan con desenterrar oscuros secretos y alterar para siempre la percepción de la familia.

De Vasiliy Rovenskiy. Tras haber salvado con éxito el Museo del Hermitage y recuperar la Mona Lisa, el intrépido gato Vincent y su astuto amigo el ratón Maurice regresan para enfrentar un desafío aún mayor. Acompañados por dos inquietos gatitos ansiosos de aventuras, la brigada felina deberá viajar a Egipto para proteger tesoros milenarios de una peligrosa amenaza, poniendo a prueba su ingenio, trabajo en equipo y valentía.

Play Cinema. 2D Cast: 16:40, 17:30, 19:20 h

Cinemacenter. 2D Cast: 17:20 h; domingo 15:00 h. Sábado 14.50 h

CUENTOS DEL JARDÍN MÁGICO (Infantil/71’/G)

De David Sukup, Leon Vidmar. Tras la triste partida de su abuela, la entrañable narradora de la familia, tres hermanos regresan a la antigua casa de su abuelo marcados por la melancolía. Para llenar el profundo vacío dejado y acompañar a su abuelo, los niños comienzan a inventar deslumbrantes historias fantásticas. A través de estos coloridos relatos imaginarios, la familia encuentra una forma sana y reconfortante de procesar el duelo.

Play Cinema. 2D Cast: 16:25, 17:40 h.

Cinemacenter. 2D Cast: 18:50 h.

VERTIGO 2: PUNTO MUERTO (Suspenso/98’/R-13)

De Michael Spierig, Peter Spierig. Con Harriet Slater, Arsema Thomas. En un emotivo tributo a su fallecida amiga Shiloh, Jax y Luce deciden realizar una arriesgada excursión sobre una angosta tabla de madera suspendida en el monte Kwan-in, Tailandia. Sin embargo, un violento terremoto provoca un desprendimiento de rocas que las deja atrapadas a más de mil metros de altura. Sin comunicación, deberán superar sus miedos para intentar sobrevivir al abismo.

Play Cinema. 2D Cast: 19:00, 23:00 h.

Multiplex. 2D Cast: 18:40 h.

Cinemacenter. 2D Cast: viernes a miércoles (excepto domingo) 22:50 h. 2D Sub: jueves y domingo 22:50 h.

RELAJADAS Y PELIGROSAS (Comedia/97’/R-13)

De Jon Lucas, Scott Moore. Con Leslie Mann, Isla Fisher. Cuatro amigas de toda la vida deciden alejarse de la rutina diaria y regalarse un exclusivo fin de semana de relajación en un lujoso spa de desintoxicación. No obstante, lo que prometía ser una estancia tranquila se transforma rápidamente en un caótico enredo lleno de giros disparatados, secretos al descubierto y situaciones extravagantes que pondrán a prueba la paciencia y la fuerza de su amistad.

Play Cinema. 2D Cast: 20:00 h.

Cinemacenter. 2D Cast: viernes a miércoles (excepto domingo) 20:40 h. 2D Sub: jueves y domingo 20:40 h.

EL ÚLTIMO GRAN GOLPE (Acción/102’/R-13)

De Derrick Borte. Con Russell Crowe, Aaron Paul. Un influyente dueño de un club nocturno decide retirarse definitivamente del mundo del crimen tras sufrir serios problemas de salud. Sin embargo, un violento atraco a su establecimiento hace desaparecer el dinero de un peligroso cártel, atrapándolo en una mortal red de traiciones, agentes corruptos y mafiosos implacables. Para salir con vida, deberá ejecutar un riesgoso y último plan.

Play Cinema. 2D Sub: 21:40 h.

LINKIN PARK: UNSHATTER (Documental/90’/G)

De Joe Hahn. Un emotivo documental musical que retrata de manera íntima y honesta el regreso de la aclamada banda tras años de duelo. A través de imágenes inéditas de estudio, multitudinarias presentaciones en vivo y sinceras entrevistas, la película explora la reconstrucción, la amistad y la fuerza colectiva necesaria para reencontrar la voz y empezar de nuevo.

Cinemacenter. 2D Sub: sábado 15:00 h.

ESCONDIDA EN MI CABEZA (Drama/100’/R-13)

De Lucas Vivo García Lagos. Con Nicolás Furtado, Agustina Suásquita. Al despertar sorpresivamente de un coma de catorce años, Erni descubre que su madre está repleta de deudas, pero que una antigua inversión que hizo en criptomonedas hoy vale millones. El gran problema surge al notar que olvidó la contraseña. Para recuperar su fortuna y salvar a la familia, deberá adentrarse en su disparatado pasado y reconstruir sus recuerdos.

Cinemacenter. 2D Cast: 16:10, 19:30 h.

EN CARTELERA

CINE ARTE: LA INVITACIÓN (Drama/110’/G)

De Olivia Wilde. Con Seth Rogen, Penélope Cruz. Joe y Angela son un matrimonio atascado en una severa crisis de pareja que parece no tener retorno. Con la esperanza de distender la tensión, deciden invitar a cenar a sus enigmáticos y desinhibidos vecinos de arriba. A medida que avanza la velada, las confesiones francas, los coqueteos inusuales y los juegos psicológicos transforman la noche en un torbellino inesperado.

Multiplex. 2D Sub: 20:40 h (únicamente viernes, domingo y martes).

AVENGERS: ENDGAME ENCORE - INFINITY VISION (Acción/183’/G)

Tras los devastadores sucesos de Avengers: Infinity War, el universo está en ruinas pero de los que quedan, los Avengers se unirán una vez más para deshacer la destrucción de Thanos y restaurar el orden del mundo.

Play Cinema. 2D Cast: 16:20 h. 3D Cast: 19:30 h. 2D Sub: 22:40 h.

Multiplex. 4D/3D Cast: 18:35 h.

Cinemacenter. 2D Cast: 18:20 h; viernes, sábado, lunes y miércoles 22:00 h; sábado y domingo 14:40 h. 2D Sub: jueves, domingo y martes 22:00 h.

EL CORAZÓN DE LA BESTIA (Acción/101’/R-13)

Con Brad Pitt. Soldado herido de Fuerzas Especiales y su perro militar luchan por sobrevivir en la naturaleza salvaje de Alaska mientras buscan el camino a casa.

Play Cinema. 2D Cast: 18:10, 20:45 h. 2D Sub: 22:45 h.

Multiplex. 2D Cast: 18:30, 20:30, 22:30 h.

Cinemacenter. 2D Cast: 20:00 h; viernes, sábado, lunes y miércoles 22:20 h. 2D Sub: jueves, domingo y martes 22:20 h.

LA ISLA OLVIDADA (Infantil/109’/ATP)

Dos amigas se quedan varadas en el místico mundo de Nakali, donde su único escape podría costarles su vida compartida de recuerdos.

Play Cinema. 2D Cast: 16:10, 17:20, 18:40 h.

Multiplex. 2D Sub: 16:20 h.

Cinemacenter. 2D Cast: 17:30 h.

RESIDENT EVIL: NOCHE CERO (Terror/94’/R-17)

Bryan, un repartidor médico, acude a un hospital remoto para entregar un paquete urgente y termina atrapado en un dantesco brote biológico. Rodeado de horribles criaturas mutantes, deberá luchar por sobrevivir en una desesperada carrera nocturna llena de caos y peligro. Dirigida por Zach Cregger y protagonizada por Austin Abrams y Paul Walter Hauser.

Play Cinema. 2D Cast: 23:30 h.

Multiplex. 2D Cast: 20:10 h. 4D/2D Cast: 16:40 h.

Cinemacenter. 2D Cast (Sala Atmos): 18:10, 20:30 h; viernes, sábado, lunes, martes y miércoles 22:40 h; sábado y domingo 16:00 h. 2D Sub: jueves y domingo 22:40 h.

TADEO EL EXPLORADOR Y LA LÁMPARA MARAVILLOSA (Infantil/90’/G)

Cuarta entrega de la saga 'Tadeo Jones'. Tadeo y Sara son ahora padres de Olimpia. Momia no lleva nada bien haber dejado de ser el centro de atención. Mientras están de vacaciones en Londres, Sara sigue la pista hacia la lámpara maravillosa de Las mil y una noches. Y Momia, presa de los celos, pide un deseo: viajar en el tiempo hasta el momento en que era joven y todos la querían. Tadeo y Sara tienen que unir fuerzas para evitar que Momia cambie el curso de la historia.

Multiplex. 2D Cast: 16:10 h.

COYOTE VS ACME (Aventura/110’/G)

Dirigida por Dave Green y protagonizada por Will Forte, Lana Condor y John Cena, combina acción real y animación. El célebre Wile E. Coyote, harto de los continuos fallos en los productos que compra para atrapar al Correcaminos, decide contratar a un abogado de pocos recursos para demandar legalmente a la Corporación Acme.

Multiplex. 2D Cast: 16:30 h.

LA NOCHE DEL DEMONIO (Terror/100’/R-17)

Una joven madre descubre que puede entrar a "El Más Allá" desde su antigua casa, abriendo sin querer una grieta que permite a los demonios cruzar al mundo real.

Multiplex. 2D Cast: 23:10 h.

LA ODISEA (Épico/172’/R-13)

De Christopher Nolan y encabezada por Matt Damon y Anne Hathaway, narra el épico recorrido del rey Odiseo tras la Guerra de Troya, quien emprende un peligroso viaje de diez años para regresar a Ítaca enfrentando monstruos aterradores y deidades vengativas, mientras una peligrosa red de pretendientes amenaza con arrebatarle su trono y su familia.

Multiplex. 4D/2D Cast: 22:00 h.

Cinemacenter. 2D Cast: viernes, sábado, lunes y miércoles 21:40 h. 2D Sub: jueves, domingo y martes 21:40 h.

TOY STORY 5 (Infantil/100’/G)

Los juguetes están de vuelta en TOY STORY 5 de Disney y Pixar, y esta vez, se encuentran con la tecnología. El trabajo de Buzz, Woody, Jessie y el resto del grupo se dificulta exponencialmente cuando se enfrentan a esta nueva amenaza para el tiempo de juego. Dirigida por Andrew Stanton, codirigida por Kenna Harris y producida por Lindsey Collins.

Cinemacenter. 2D Cast: 16:30 h.

SPIDER-MAN: UN NUEVO DÍA (Acción/130’/G)

Dirigida por Destin Cretton y protagonizada por Tom Holland junto a Zendaya, sigue a Peter Parker cuatro años después de haber borrado la memoria de sus seres queridos mientras combate el crimen en Nueva York en solitario, enfrentando las altas exigencias de su doble vida cuando una inesperada evolución física pone en riesgo su propia existencia.