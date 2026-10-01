La literatura sanjuanina tendrá una variada agenda en la Feria del Libro de Mendoza

Del 1 al 4 de octubre, autores locales y la Dirección de Bibliotecas Populares participarán de la Feria del Libro de Mendoza en Le Parc.

La literatura local se lucirá en la vecina provincia (Foto Gentileza Diario Los Andes)

La literatura de San Juan dirá presente en la Feria del Libro de Mendoza del 1 al 4 de octubre. A través de la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte provincial, la delegación sanjuanina compartirá una amplia propuesta que incluye venta de libros, presentaciones de autores y talleres culturales.

El encuentro literario, que se desarrollará en el espacio cultural Le Parc, albergará un stand propio donde los visitantes podrán acceder a obras de editoriales sanjuaninas y participar en diversas iniciativas recreativas y de formación. Entre las actividades destacadas del espacio se encuentran el taller de origami dictado por la Dra. Elena Hidalgo (Asociación Chica Origami), iniciativas literarias organizadas por la Biblioteca Infantil Juan Pablo Echagüe y sectores dedicados al coloreado de dibujos para los más chicos.

Agenda sanjuanina en Mendoza A lo largo de las cuatro jornadas, el Aula 3 del primer piso será el escenario central para las exposiciones y presentaciones de libros de autores locales: