    • 1 de octubre de 2026 - 06:42

    La literatura sanjuanina tendrá una variada agenda en la Feria del Libro de Mendoza

    Del 1 al 4 de octubre, autores locales y la Dirección de Bibliotecas Populares participarán de la Feria del Libro de Mendoza en Le Parc.

    La literatura local se lucirá en la vecina provincia (Foto Gentileza Diario Los Andes)

    La literatura local se lucirá en la vecina provincia (Foto Gentileza Diario Los Andes)

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La literatura de San Juan dirá presente en la Feria del Libro de Mendoza del 1 al 4 de octubre. A través de la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte provincial, la delegación sanjuanina compartirá una amplia propuesta que incluye venta de libros, presentaciones de autores y talleres culturales.

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    El encuentro literario, que se desarrollará en el espacio cultural Le Parc, albergará un stand propio donde los visitantes podrán acceder a obras de editoriales sanjuaninas y participar en diversas iniciativas recreativas y de formación. Entre las actividades destacadas del espacio se encuentran el taller de origami dictado por la Dra. Elena Hidalgo (Asociación Chica Origami), iniciativas literarias organizadas por la Biblioteca Infantil Juan Pablo Echagüe y sectores dedicados al coloreado de dibujos para los más chicos.

    Agenda sanjuanina en Mendoza

    A lo largo de las cuatro jornadas, el Aula 3 del primer piso será el escenario central para las exposiciones y presentaciones de libros de autores locales:

    • Jueves 1/10: A las 17:30 h, la SADE San Juan presentará Buscando un nombre para Emilia, de Raúl Cardó, e Historias del día, de Bettina Antuña. Posteriormente, a las 19:00 h, la FFHA impulsará la presentación de Educación en la frontera (Tomo 1 y 2), obra de Silvana Peralta y Mariano Harracá.

    • Viernes 2/10: La agrupación Los Escritores del Sol encabezará la jornada. A las 17:30 h, Ernesto Contreras expondrá Cardón en flor 1, Cardón en flor 2 e Historias del carnaval en Valle Fértil. Recuerdo histórico, junto a Camilo Agüero con Rincón de vida. A las 19:30 h, Alejandra Villagra, Rosa Montiveros y Miriam Fonseca presentarán El tango en San Juan, con intervención musical. Finalmente, a las 20:30 h, se presentarán las obras Azul (Rosa Montiveros), Violeta del humo (Miriam Fonseca) y El cumpleaños de Titín (Estela Maris Escobar).

    • Sábado 3/10: La actividad iniciará a las 19:00 h con Protegidos, de Marcelo Casiva, seguida a las 20:30 h por la charla Derecho de autor para artistas, a cargo de Germán Rodríguez.

    • Domingo 4/10: El cierre de la participación sanjuanina incluirá la presentación de Campamento luminoso, de Silvana Belloti, a las 19:00 h, y Deshilar el alma, de Jorge Naveda, a las 20:30 h.

    Esta destacada participación representa un espacio clave para celebrar y difundir la producción cultural y literaria de San Juan en la región

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