El rock barrial de "Más sola que Carola" aterriza en San Juan

El rock and roll barrial resonará con fuerza en San Juan con la llegada de Más sola que Carola , el power trío oriundo de Berazategui, Zona Sur del Gran Buenos Aires. Integrada por Diego Vallejo en guitarra y voz, Jonathan Monzón en bajo y Matías González en batería , la agrupación formada en 2009 se presentará el viernes 2 de octubre en Way Club.

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Luego de más de quince años de trayectoria constante en la escena independiente y una gira nacional en notable expansión que ya recorrió provincias como La Pampa, Jujuy, Rosario, Córdoba, Mendoza y Caleta Olivia, la agrupación bonaerense aterriza en suelo sanjuanino. En esta cita, el trío presentará en vivo las canciones de su último EP, Servidores, brindará un adelanto del nuevo material que completará el álbum de estudio y repasará los grandes éxitos de sus tres discos anteriores. el último, Indios del Espacio, editado en 2025.

Para Matías González , baterista del grupo que se incorporó formalmente a la alineación en marzo de este año , la magnitud de esta gira federal y el recibimiento en cada rincón de la Argentina representan una vivencia profundamente emotiva dentro de su carrera profesional.

"Para mí es una locura, es algo hermoso. Para el músico es como una cosa hermosa que te esperen en el lugar que vas a tocar. Nunca me había pasado, ¿viste? Yo hace mucho que estoy con esto, pero es la primera vez que me pasa algo así, de golpe subirme a un avión e irme a tocar a Jujuy, a Córdoba, a Mendoza, y que haya gente, público que le gusta la banda y que la sigue, y que se sabe las letras, que canta las canciones", reflexionó el músico en dialogo con DIARIO DE CUYO.

Su ingreso a las filas de Más sola que Carola marcó un punto de inflexión en su rutina. Tras sumarse al proyecto hace solo siete meses, González tomó la decisión de volcar toda su energía a la banda, cautivado por la contundencia de sus composiciones y el prestigio construido a lo largo de los años en el circuito del rock nacional.

"Yo estaba en otros proyectos y llegó la posibilidad de poder sumarme a Más sola. En ningún momento lo dudé, dije que sí y acá estoy. Me sedujo todo de esta banda: la trayectoria que tiene, el nombre, las canciones, los discos... hay un montón de cosas que estaban buenísimas y dije que sí de una. Dejé todo lo que estaba haciendo y me metí de lleno acá”, confesó sobre su llegada al combo rock, que en unos días tendrá otra estación en la provincia.

Me sedujo todo de esta banda: la trayectoria que tiene, el nombre, las canciones, los discos... hay un montón de cosas que estaban buenísimas y dije que sí de una Me sedujo todo de esta banda: la trayectoria que tiene, el nombre, las canciones, los discos... hay un montón de cosas que estaban buenísimas y dije que sí de una

"Vamos con un show bastante largo, estamos bien afilados. Veníamos ensayando bastante seguido y tocando mucho también. Eso hace que agarres un timing de tocadas. Vamos a dar un lindo show y estamos contentos y felices de poder llevar nuestra música allá", aseguró con entusiasmo.

Trío Rock. Matías González en batería, Jonathan Monzón en bajo y Diego Vallejo en guitarra y voz. Los Más sola que Carola

DNI de barrio e innovación

Mantener la esencia originaria del rock de barrio sin quedar atascados en viejas fórmulas es una de las mayores premisas de Más sola que Carola. Y si bien la propuesta actual busca subir el estándar de los espectáculos en vivo, apostando por puestas en escena más complejas y de nivel profesional, la banda reivindica con orgullo sus raíces barriales en Berazategui.

"Ahora hay una puesta en escena con pantalla, luces. Estamos brindando un show más abierto, pero siempre vamos a ser una banda de barrio. Somos la banda barrial, pero apostando un poquito más, subiendo un poquito la vara para que no sean siempre los mismos shows y tratemos de innovar un poco, para que la gente vea el crecimiento", remarcó González sobre la evolución conceptual de sus presentaciones.

A nivel musical y compositivo, el trío continúa con la impronta que los caracteriza desde sus comienzos en 2009, aunque incorporando arreglos más elaborados y enriquecedores que aportan frescura al sonido global del conjunto.

"Por ahí hay cositas que puedan aparecer, como saxo, alguna armónica, agregarle algo un poquito más elaborado. Eso hace que cambie un poco, pero siempre manteniendo el origen de la banda, lo que es", explicó el baterista, cuya amplitud de influencias musicales, dijo, le permite aportar variedad rítmica al proceso creativo de las nuevas composiciones.

Pato Donald, lo nuevo de lo nuevo

Dentro de este nuevo capítulo resalta el sencillo "Pato Donald", la primera canción grabada formalmente por Matías con el grupo, que será parte del nuevo álbum. La composición destaca por un lírica directa, que conecta con su visión de la realidad social actual, generando una repercusión inmediata en los oyentes.

"Le rendimos un poco el honor a lo barrial, pero vamos creciendo a medida que vamos haciendo canciones. Por ahí hablamos de una cosa, por ahí hablamos de otra, pero los tiempos que corren ahora son difíciles y la gente a veces se siente identificada con alguna letra. Creo que 'Pato Donald' es muy directa, al pecho, hay gente que se sintió muy identificada. La banda no tenía canciones de ese tipo y tuvo mucha repercusión", analizó sobre el impacto del tema.

En cuanto a si este corte marca un giro en el camino de la banda, el batero respondió: “A veces hacer una canción de este tipo es como que, ‘uh, a ver lo que viene, ¿cómo va a ser?’ Yo creo que no, que salió, o sea, salió de adentro, había que vomitarla, como se dice, ¿no? Y se dijo. Después, ya tenemos canciones nuevas, las estamos craneando en la sala y creo que no va a ir por ese lado. Nada, como te digo, la banda necesitaba tener una canción así y la hizo y la tiene, ahora, lo que venga, siempre van a ser lindas canciones, obviamente".

Escuchá Pato Donald

La cita con el rock barrial

Más sola que Carola

Invitados: Viejo Transistor y Cuadros Colgados