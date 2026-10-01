Las jachalleras vuelven a soñar con el título de Paisana de la Tradición

Las inscripciones serán hasta el 8 de octubre. Las aspirantes deben retirar un formulario en la Oficina de Promoción Social.

La elección de la Paisana de la Tradición 2026-2027 ya está en marcha. Las elegidas tomarán la posta de Abril Aciar y Justina Cortez.

La Municipalidad de Jáchal informó que ya se encuentran oficialmente abiertas las inscripciones para las aspirantes a Paisana de la Tradición, elección que se llevará a cabo en el marco de la 65° edición de la Fiesta Nacional. La convocatoria está destinada a jóvenes que deseen representar la identidad, cultura y raíces del departamento.

Las interesadas en postularse podrán anotarse hasta el 8 de octubre, período en el cual deberán acercarse personalmente a la Oficina de Promoción Social de la comuna jachallera, para retirar el formulario correspondiente, en horario matutino, específicamente de 8:00 a 12:30 h.

Al retirar dicha documentación, las aspirantes accederán también al detalle completo de los requisitos, bases y reglamento que regirán la elección.