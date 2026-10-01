    • 1 de octubre de 2026 - 20:12

    Las jachalleras vuelven a soñar con el título de Paisana de la Tradición

    Las inscripciones serán hasta el 8 de octubre. Las aspirantes deben retirar un formulario en la Oficina de Promoción Social.

    La elección de la Paisana de la Tradición 2026-2027 ya está en marcha. Las elegidas tomarán la posta de Abril Aciar y Justina Cortez.

    La elección de la Paisana de la Tradición 2026-2027 ya está en marcha. Las elegidas tomarán la posta de Abril Aciar y Justina Cortez.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Municipalidad de Jáchal informó que ya se encuentran oficialmente abiertas las inscripciones para las aspirantes a Paisana de la Tradición, elección que se llevará a cabo en el marco de la 65° edición de la Fiesta Nacional. La convocatoria está destinada a jóvenes que deseen representar la identidad, cultura y raíces del departamento.

    Leé además

    Música pop y canto lírico se unen en este espectáculo, algo muy poco frecuente en San Juan, dijo el maestro Orlando Tejada. 

    Música del mundo: pop lírico con talento local

    Por Estela Ruiz M.
    15 casas de San Juan, erigidas post terremoto de 1944 son el foco de Domicilio Familiar, obra de Marcelo Vizcaíno que se presenta hoy. 

    Las casas que reconstruyeron la identidad de San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las interesadas en postularse podrán anotarse hasta el 8 de octubre, período en el cual deberán acercarse personalmente a la Oficina de Promoción Social de la comuna jachallera, para retirar el formulario correspondiente, en horario matutino, específicamente de 8:00 a 12:30 h.

    Al retirar dicha documentación, las aspirantes accederán también al detalle completo de los requisitos, bases y reglamento que regirán la elección.

    Desde el gobierno local se alienta a la participación activa de la juventud, invitando a "ser parte de una nueva edición de la celebración más representativa de la identidad y las raíces del pueblo jachallero."

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    denuncia contra joaquin levinton: los mensajes y fotos hot que le mandaba la denunciante y el cantante presentara ante la justicia

    Denuncia contra Joaquín Levinton: los mensajes y fotos hot que le mandaba la denunciante y el cantante presentará ante la Justicia

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La literatura local se lucirá en la vecina provincia (Foto Gentileza Diario Los Andes)

    La literatura sanjuanina tendrá una variada agenda en la Feria del Libro de Mendoza

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Abel Pintos cantará en San Juan antes de fin de año. 

    Buenaventura Tour, la gira que trae a Abel Pintos a San Juan

    Los estrenos de cine en San Juan para hoy, 1 de octubre, marcan uno de los jueves más cargados del año en materia de novedades. 

    Estrenos de cine en San Juan: octubre trae una buena tanda de novedades a la gran pantalla

    Por Redacción Diario de Cuyo