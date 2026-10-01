Las jachalleras vuelven a soñar con el título de Paisana de la Tradición

La Municipalidad de Jáchal informó que ya se encuentran oficialmente abiertas las inscripciones para las aspirantes a Paisana de la Tradición, elección que se llevará a cabo en el marco de la 65° edición de la Fiesta Nacional. La convocatoria está destinada a jóvenes que deseen representar la identidad, cultura y raíces del departamento.
Las interesadas en postularse podrán anotarse hasta el 8 de octubre, período en el cual deberán acercarse personalmente a la Oficina de Promoción Social de la comuna jachallera, para retirar el formulario correspondiente, en horario matutino, específicamente de 8:00 a 12:30 h.
Al retirar dicha documentación, las aspirantes accederán también al detalle completo de los requisitos, bases y reglamento que regirán la elección.
Desde el gobierno local se alienta a la participación activa de la juventud, invitando a "ser parte de una nueva edición de la celebración más representativa de la identidad y las raíces del pueblo jachallero."