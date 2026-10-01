    • 1 de octubre de 2026 - 18:46

    Las casas que reconstruyeron la identidad de San Juan

    El arquitecto Marcelo Vizcaíno expone hoy su obra sobre viviendas modernas y transformación provincial en el Colegio de Arquitectos.

    15 casas de San Juan, erigidas post terremoto de 1944 son el foco de Domicilio Familiar, obra de Marcelo Vizcaíno que se presenta hoy.&nbsp;&nbsp;

    15 casas de San Juan, erigidas post terremoto de 1944 son el foco de "Domicilio Familiar", obra de Marcelo Vizcaíno que se presenta hoy.  

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    “Domicilio Familiar: notas sobre 15 casas de San Juan”. Ese es el título del nuevo libro que presenta hoy el arquitecto y escritor Marcelo Vizcaíno. La obra propone un recorrido por quince viviendas construidas tras el terremoto de 1944, a modo de reflexión sobre la "memoria, identidad y las transformaciones que atravesó la provincia".

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    "Hay poca bibliografía sobre arquitectura de San Juan que resulte accesible para cualquier lector interesado en conocer y pensar esta disciplina", sostiene el autor, que, a partir de allí, indaga cómo la ciudad comenzó a reconstruirse bajo los principios de la arquitectura moderna.

    La presentación oficial se llevará a cabo hoy jueves a las 20:30 en la Sede del Colegio de Arquitectos de San Juan. Con entrada abierta a un público amplio y no solo a especialistas, el evento busca consolidar un espacio de debate cultural para valorar el patrimonio arquitectónico local.

    Casas que guardan la memoria de San Juan

    El volumen, editado por la Editorial de la Universidad Nacional de San Juan con financiamiento de la Ley de Mecenazgo y prólogo del chileno Mathías Klotz, funciona como una continuidad de su trabajo previo de 2021, “Arquitectura recobrada”. Sin embargo, en esta ocasión la mirada se desplaza hacia el espacio doméstico y privado de la casa familiar.

    Lejos de limitarse a una descripción técnica o académica de planos y estilos, la publicación, que toma a casa casi como "una lección de arquitectura", analiza cómo "aparecen como escenarios de una época y como expresiones de un nuevo modo de imaginar la vida doméstica después de la reconstrucción de San Juan".

    Así, cada vivienda seleccionada funciona como un documento histórico que refleja las aspiraciones, los cambios sociales y la vida cotidiana de los sanjuaninos.

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