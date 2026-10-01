    • 1 de octubre de 2026 - 18:51

    Daniel Scioli en San Juan: destacó la infraestructura provincial en los Juegos de Adultos Mayores

    El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación recorrió el Velódromo Vicente Alejo Chancay junto a autoridades provinciales.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, visitó la provincia de San Juan en el marco de los Juegos Nacionales de Adultos Mayores 2026, un evento que reúne a más de 1.400 participantes de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que se desarrolla hasta este viernes 2 de octubre.

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    Durante su recorrida por el Velódromo Vicente Alejo Chancay principal sede del encuentro y escenario de disciplinas como sapo, tejo, tenis de mesa, ajedrez y truco, el funcionario nacional puso en valor la magnitud del certamen y la infraestructura provincial.

    Recorrida oficial y entrega de premios

    Scioli estuvo acompañado por el ministro de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan, Guido Romero, junto al secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; el subsecretario de Deporte Social, Mauricio Lara; el subsecretario de Turismo, Juan Castañares; el presidente de la Agencia San Juan Deportes, Pablo Aubone; el director de Deportes en la Comunidad, Marcelo González; el director Nacional de Desarrollo Deportivo Ciudadano, Sebastián Neuspiller, y la subsecretaria General de Coordinación, Marcela Zegaib.

    En el marco de la visita, las autoridades participaron de la ceremonia de premiación de la disciplina orientación, donde entregaron la copa federal a la provincia de Chubut, consagrada como el equipo con mayor cantidad de medallas en esa especialidad.

    Un encuentro que posiciona a San Juan a nivel nacional

    La realización de los Juegos contempla un total de 11 disciplinas disputadas en distintos puntos clave de la provincia, incluyendo newcom, pádel, tenis, circuito de habilidades motrices y natación. La elección de San Juan como anfitriona había sido ratificada previamente junto a Guido Romero durante la 173ª Asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT).

    Más allá de la competencia formal, el evento busca fomentar espacios de integración, bienestar y participación activa para las personas mayores, fortaleciendo los vínculos federales entre delegaciones de todo el país. Para San Juan, la masiva convocatoria representa además una vidriera estratégica para exhibir su capacidad organizativa y su infraestructura deportiva de jerarquía internacional.

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