Daniel Scioli en San Juan: destacó la infraestructura provincial en los Juegos de Adultos Mayores

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación recorrió el Velódromo Vicente Alejo Chancay junto a autoridades provinciales.

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, visitó la provincia de San Juan en el marco de los Juegos Nacionales de Adultos Mayores 2026, un evento que reúne a más de 1.400 participantes de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que se desarrolla hasta este viernes 2 de octubre.

Durante su recorrida por el Velódromo Vicente Alejo Chancay principal sede del encuentro y escenario de disciplinas como sapo, tejo, tenis de mesa, ajedrez y truco, el funcionario nacional puso en valor la magnitud del certamen y la infraestructura provincial.

Recorrida oficial y entrega de premios Scioli estuvo acompañado por el ministro de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan, Guido Romero, junto al secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; el subsecretario de Deporte Social, Mauricio Lara; el subsecretario de Turismo, Juan Castañares; el presidente de la Agencia San Juan Deportes, Pablo Aubone; el director de Deportes en la Comunidad, Marcelo González; el director Nacional de Desarrollo Deportivo Ciudadano, Sebastián Neuspiller, y la subsecretaria General de Coordinación, Marcela Zegaib.

En el marco de la visita, las autoridades participaron de la ceremonia de premiación de la disciplina orientación, donde entregaron la copa federal a la provincia de Chubut, consagrada como el equipo con mayor cantidad de medallas en esa especialidad.

Un encuentro que posiciona a San Juan a nivel nacional La realización de los Juegos contempla un total de 11 disciplinas disputadas en distintos puntos clave de la provincia, incluyendo newcom, pádel, tenis, circuito de habilidades motrices y natación. La elección de San Juan como anfitriona había sido ratificada previamente junto a Guido Romero durante la 173ª Asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT).