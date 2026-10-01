El deporte en su faceta más intensa pasó por San Juan con los Adultos Mayores

La experiencia enseña a valorar cada instante, caga gesto, cada minuto. Con ese plus, San Juan se convirtió en el epicentro nacional del deporte del Adulto Mayor con una edición histórica para los Juegos Nacionales que este viernes culminarán en la provincia tras una semana de múltiples vivencias y actividades.

Este jueves, en el camping de Don Bosco, en Santa Lucía, se realizó el acto de cierre con algunos campeones ya definidos, quedando el remanente para la jornada de este viernes en los escenarios designados.

Pero no fue una semana más para San Juan. Es que más de 1.400 participantes de más de 20 delegaciones fueron los protagonistas de 11 deportes repartidos en cuatro sedes en simultáneo. El evento cuenta con el apoyo del Gobierno de San Juan en una puesta en escena demandante por la cantidad de atletas, la coordinación de todas las disciplinas y el movimiento en sí de tener más de un millar de visitantes.

Los deportes incluidos fueron tenis de mesa, ajedrez, sapo, truco, tejo, tenis, pádel, circuito de habilidades motrices (CHAM), newcom (vóley adaptado), orientación y natación. Y los espacios deportivos que se utilizaron fueron el Velódromo Vicente Alejo Chancay, Club Hispano, el Parque de Mayo y el Almendro Sport. Así, San Juan volvió a ser sede de los Juegos después de casi 10 años, luego de la última vez en 2017.

Una semana que comenzó el pasado lunes con la recepción desde muy temprano de todas las delegaciones en el Velódromo Chancay para que por la tarde, en el Estadio Aldo Cantoni, se realizara el acto de inauguración formal. Ahí, las 20 delegaciones se vieron cara a cara para empezar una convivencia deportiva y cultural que fue sumando actividades.

Es que en paralelo a las competencias, que comenzaron el martes a jornada completa en todos los escenarios, las delegaciones visitantes pudieron disfrutar de San Juan como ciudad, con visitas a lugares emblemáticos como la Casa Natal de Sarmiento, Teatro del Bicentenario, la ruta de los diques, la ruta del vino y la del olivo. Actividades que terminaron completando un combo que los protagonistas de los Adultos Mayores atesoran como recuerdo de este paso por San Juan.

En lo deportivo, la delegación de San Juan presentó competidores en todas las disciplinas, confirmando el compromiso y la seriedad para asumir como anfitrión estos Juegos Nacionales.

Este jueves, fue momento de acto de cierre. En el Camping de Don Bosco y después de una semana de deportes y amistad, los grandes protagonistas de los Juegos Nacionales de Adultos Mayores recibieron el último abrazo de un San Juan que los recibió con todo el cariño y los espera de regreso muy pronto.

Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, visitó San Juan en el marco de los Juegos Nacionales de Adultos Mayores 2026. Durante su estadía, Scioli recorrió el Velódromo Vicente Alejo Chancay, uno de los principales escenarios de la competencia y sede de disciplinas como sapo, tejo, tenis de mesa, ajedrez y truco. Allí estuvo acompañado por el ministro de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan, Guido Romero; secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; subsecretario de Deporte Social, Mauricio Lara, subsecretario de Turismo, Juan Castañares, presidente de la Agencia San Juan Deportes, Pablo Aubone, director de Deportes en la Comunidad, Marcelo González, director Nacional de Desarrollo Deportivo Ciudadano, Sebastián Neuspiller, y subsecretaria General de Coordinación, Marcela Zegaib. Todas las autoridades presentes participaron de la premiación de la disciplina orientación, y entregaron la copa a la provincia de Chubut, equipo con más cantidad de medallas.

En la último día de competencias, este viernes en el Velódromo a las 8,30 habrá finales de Ajedrez con Premiación a las 11. También se jugarán finales de Sapo, Tejo y Tenis de Mesa con sus respectivas ceremonias de premios. Mientras que en Hispano, habrá CHAM y Newcom, más la posterior Premiación desde las 11 y en El Almendro Sport, las finales de Natación comenzarán desde las 8,30 para luego hacer la entrega de los premios.