Murió Ricardo Soulé, legendario líder de Vox Dei y pionero del rock argentino

El rock argentino perdió este viernes a uno de sus nombres fundamentales. Ricardo Soulé, fundador, guitarrista, cantante y principal compositor de Vox Dei, murió a los 76 años . La noticia fue confirmada por su hija Vicky Soulé, también cantante.

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Soulé falleció durante la mañana de este 2 de octubre . Distintos medios informaron que atravesaba complicaciones de salud y que había decidido alejarse temporalmente de los escenarios desde septiembre. El diagnóstico específico no había sido difundido públicamente por el músico ni por su familia.

Su nombre quedó ligado para siempre a Vox Dei , una de las bandas que construyeron los primeros capítulos del rock argentino. Guitarrista, violinista, cantante y compositor, fue responsable de canciones que atravesaron generaciones y de una obra que terminó convirtiéndose en referencia obligada de la música nacional.

Entre sus composiciones más reconocidas aparece “Presente (El momento en que estás)” , incluida en Caliente, el primer disco de Vox Dei publicado en 1970. Con el paso de los años, la canción trascendió el repertorio de la banda y se convirtió en uno de los clásicos más difundidos del rock argentino.

Soulé había formado a fines de los años 60, junto a Willy Quiroga, Rubén Basoalto y Juan Carlos “Yodi” Godoy , el grupo Mach 4, que poco después adoptaría definitivamente el nombre Vox Dei. Desde allí comenzó una carrera que lo ubicó dentro de la generación fundacional del género en el país.

“La Biblia”, su obra más ambiciosa

Su otro gran legado fue “La Biblia”, publicada en 1971 y considerada una de las primeras grandes obras conceptuales del rock argentino. Soulé tuvo un papel central en su composición y en la idea de trasladar distintos episodios de las Escrituras a una obra de rock.

El álbum marcó un punto de inflexión para Vox Dei y terminó convirtiéndose en una referencia histórica del género. Más de cinco décadas después de su lanzamiento, seguía siendo una de las obras más asociadas al nombre de Soulé.

Había anunciado una pausa por salud

El 11 de septiembre, Soulé había publicado un mensaje en sus redes sociales para comunicar que debía hacer un receso de sus presentaciones en vivo y compromisos públicos debido a un problema de salud. En ese momento expresó su deseo de regresar a los escenarios y pidió privacidad para atravesar la situación acompañado por su familia.

Además de su extensa etapa con Vox Dei, desarrolló una carrera solista y continuó vinculado a la música durante décadas, con distintos regresos a la banda y proyectos propios. Su obra combinó rock, poesía, espiritualidad y una búsqueda artística que lo convirtió en una de las figuras centrales de la primera generación del género en Argentina.