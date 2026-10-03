La Libertad Avanza abrió una nueva sede en Iglesia y busca ampliar su presencia territorial

La Libertad Avanza continúa fortaleciendo su presencia territorial en San Juan. En esta oportunidad, el espacio libertario inauguró una nueva sede partidaria en Iglesia , en un acto que reunió a dirigentes, referentes locales y simpatizantes del departamento.

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La inauguración estuvo encabezada por el dirigente político Martín Turcuman , quien estuvo acompañado por el senador nacional Bruno Olivera y el diputado nacional Abel Chiconi , además de una importante participación de militantes y simpatizantes libertarios de Iglesia.

La bienvenida estuvo a cargo del referente departamental Enrique Montaño , acompañado por Marcia Marinero y Tomás Madero . La nueva sede está ubicada en calle Huarpes, antes de 8 de Agosto, en Rodeo , y fue presentada como un espacio destinado al encuentro, la organización y el desarrollo territorial del espacio político.

Durante el acto, Turcuman transmitió además el saludo del diputado nacional José Peluc , quien no pudo participar de la inauguración debido a cuestiones de agenda.

Durante su discurso, Turcuman destacó la importancia de continuar llevando al territorio las ideas impulsadas por el presidente Javier Milei y convocó a ampliar la participación dentro del espacio político.

“Debemos levantar las banderas de este proyecto que lidera Javier Milei. Todo este ordenamiento que se está logrando a nivel nacional debemos plasmarlo aquí, en este lugar, y propagarlo a toda la provincia”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el Gobierno nacional avanza a partir de convicciones y del acompañamiento ciudadano. “Nuestro Presidente, junto a todo su equipo, lo está logrando. Esto es posible porque hay convicciones y, a la vez, se está logrando y generando una mayoría”, señaló.

Turcuman también remarcó que la construcción política requiere apertura y participación. “Las mayorías se construyen escuchando y recibiendo a todos aquellos que se quieran sumar”, sostuvo.

Finalmente, convocó a dirigentes y militantes a continuar trabajando en el territorio y a sumar nuevos integrantes al espacio.

“Hoy la inauguración de este espacio es gracias a que abrimos las puertas a todos los sanjuaninos y argentinos de bien. Hay que salir y convocar a todos para que seamos más y poder seguir dando la batalla cultural que pregona el presidente Javier Milei”, expresó.

Con la apertura de esta nueva sede, La Libertad Avanza suma un nuevo punto de presencia territorial en San Juan, con el objetivo de consolidar su estructura partidaria y continuar desarrollando actividades políticas en Iglesia y en distintos departamentos de la provincia.