    • 15 de abril de 2026 - 13:40

    Leonardo Szuchet asumió como nuevo subsecretario de Derechos Humanos

    Se trata de un exfuncionario de la gestión de Mauricio Macri, quien reemplaza a Joaquín Mogaburu.

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    El Gobierno del presidente Javier Milei formalizó este miércoles la designación de Leonardo Fabián Szuchet como el nuevo titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, organismo que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia. El nombramiento fue oficializado a través del Decreto N° 249/2026 del Boletín Oficial, con las firmas del mandatario y del ministro Juan Bautista Mahiques.

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    Szuchet llega para reemplazar a Joaquín Mogaburu, quien se mantuvo en el cargo apenas tres meses. Mogaburu había asumido en diciembre en lugar del exjuez Alberto Baños, un dirigente que llegó al cargo por intermedio del exministro Mariano Cúneo Libarona.

    El flamante funcionario se desempeñó como jefe de Gabinete de Claudio Avruj durante la presidencia de Mauricio Macri. Avruj, su antiguo superior, también forma parte de las filas del actual gobierno como titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Su asunción formal está prevista para el próximo miércoles.

    Segun informó Clarín, la llegada de Szuchet se reactivó la idea de mudar la Subsecretaría. Actualmente funciona en el predio de la ex ESMA, pero desde febrero pasado cobró fuerza la idea de una mudanza a un antiguo edificio ubicado en Cochabamba 54, en el barrio de San Telmo.

    En el 2020, durante el gobierno anterior fue sede del Ministerio de la Mujer. Durante 2022 y 2023 se hicieron remodelaciones que fueron interrumpidas tras informes técnicos que calificaron la estructura como "peligrosa" para el personal.

    Ya con Milei en el poder, en 2024 el Ejecutivo ordenó el desalojo total del edificio. El año pasado el complejo fue trasnferido a la órbita de Justicia.

    Fuente: Los Andes

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