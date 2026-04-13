Martín Menem anticipó cruce por Adorni en Diputados y habló de debate "picante"

El escenario político nacional suma tensión con un nuevo capítulo en el Congreso . Desde el oficialismo anticipan un fuerte debate en Diputados por la presentación del jefe de Gabinete , en medio de cuestionamientos judiciales.

Como el primer juez, otra magistrada se tomará tiempo para definir el futuro procesal de José Castro

Los caciques del PJ evitaron confrontar con el oficialismo y apuntaron directo a Milei

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , confirmó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , se presentará el próximo 29 de abril para brindar su informe de gestión , en una sesión que ya genera expectativa por el clima de confrontación.

Durante una exposición en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Menem no dudó en anticipar el tono del debate: “Va a ser picante, compren pochoclos” , lanzó entre risas al referirse a la sesión.

La presentación de Adorni se dará en un contexto complejo, ya que enfrenta una causa judicial por presunta malversación de fondos y enriquecimiento ilícito , lo que incrementa la tensión con los bloques opositores.

En ese marco, Menem salió a respaldar al funcionario y cuestionó a la oposición, al asegurar que buscan “desgastar al Gobierno” y “llevarlo al barro” mediante las denuncias.

Además, sostuvo que desde otros sectores “no hay propuestas concretas”, reforzando el discurso del oficialismo frente a las críticas que atraviesan a la gestión nacional.

La causa que complica a Adorni

En paralelo, la investigación judicial sumó un dato clave: dos mujeres que financiaron la compra de un inmueble del funcionario declararon que aún les debe unos 70.000 dólares.

Según consta en la causa, el financiamiento habría sido por 100.000 dólares, y la fiscalía analiza si la operación fue regular o si pudo haber servido para encubrir el origen de los fondos.

La sesión del 29 de abril se perfila así como uno de los momentos más calientes del mes en la política argentina, con un Congreso atravesado por denuncias, acusaciones cruzadas y un clima de alta confrontación.