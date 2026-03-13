Pese a sus reclamos iniciales, Hugo Moyano firmó la paritaria de Camioneros que propuso el Gobierno

El titular del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, aceptó la paritaria del sector con subas mensuales y premio por presentismo en ramas específicas.

Hugo Moyano aceptó un aumento de 10,5% para los camioneros a pagar entre marzo y agosto.

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El Sindicato de Camioneros, conducido por Hugo Moyano, cerró este viernes una paritaria menos exigente de lo anticipado. Moyano había advertido que no quería aumentos trimestrales y reclamaba una compensación del 8% por la suba inflacionaria, demandas que estaban fuera de la pauta salarial oficial.

No obstante, firmó con las cámaras empresarias un acuerdo que se alinea con la política del Ministerio de Economía: tendrá vigencia semestral y las cifras pactadas quedan por debajo de la inflación, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

El convenio contempla un aumento salarial total del 10,5% para el semestre marzo-agosto, con revisión en septiembre. El incremento se aplicará de la siguiente manera: 2% en marzo; 1,8% en abril; 1,7% en mayo; 1,6% en junio; 1,5% en julio; y 1,5% en agosto. Además, se incorpora el pago de una suma no remunerativa de $53.000 para marzo.

Se pactó además un premio mensual por presentismo y puntualidad solo para las ramas Clearing y Carga Postal y Operaciones Logísticas, que comenzará a abonarse a partir de abril y podrá ser absorbido por lo que paguen las empresas.