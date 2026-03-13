    • 13 de marzo de 2026 - 15:35

    Pese a sus reclamos iniciales, Hugo Moyano firmó la paritaria de Camioneros que propuso el Gobierno

    El titular del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, aceptó la paritaria del sector con subas mensuales y premio por presentismo en ramas específicas.

    Hugo Moyano aceptó un aumento de 10,5% para los camioneros a pagar entre marzo y agosto.

    Hugo Moyano aceptó un aumento de 10,5% para los camioneros a pagar entre marzo y agosto.

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    El Sindicato de Camioneros, conducido por Hugo Moyano, cerró este viernes una paritaria menos exigente de lo anticipado. Moyano había advertido que no quería aumentos trimestrales y reclamaba una compensación del 8% por la suba inflacionaria, demandas que estaban fuera de la pauta salarial oficial.

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    No obstante, firmó con las cámaras empresarias un acuerdo que se alinea con la política del Ministerio de Economía: tendrá vigencia semestral y las cifras pactadas quedan por debajo de la inflación, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

    El convenio contempla un aumento salarial total del 10,5% para el semestre marzo-agosto, con revisión en septiembre. El incremento se aplicará de la siguiente manera: 2% en marzo; 1,8% en abril; 1,7% en mayo; 1,6% en junio; 1,5% en julio; y 1,5% en agosto. Además, se incorpora el pago de una suma no remunerativa de $53.000 para marzo.

    Se pactó además un premio mensual por presentismo y puntualidad solo para las ramas Clearing y Carga Postal y Operaciones Logísticas, que comenzará a abonarse a partir de abril y podrá ser absorbido por lo que paguen las empresas.

    Por último, hubo una mejora en la contribución empresarial destinada a la obra social del Sindicato de Camioneros, que pasó de $22.000 a $25.000 mensuales por trabajador.

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