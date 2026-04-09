Preacuerdo entre sindicatos y padres de los preuniversitarios de la UNSJ para consensuar "paros activos" y seguir con clases

Los secretarios Generales de ADICUS y SIDUNSJ, Jaime Barcelona y Guadalupe Aguiar, participaron de una reunión con los padres y madres de los alumnos de los institutos. Hubo un principio de acuerdo, pero un mensaje por WhatsApp causó malestar. Todo está sujeto a la cita con los jefes de Departamento y docentes.

Este jueves, durante la mañana, hubo una reunión entre los secretarios Generales de ADICUS y SIDUNSJ, Jaime Barcelona y Guadalupe Aguiar, y los padres y madres de los estudiantes de los institutos preuniversitarios de la Univerisidad Nacional de San Juan. El encuentro tuvo un tono moderado y receptivo de ambas partes con la idea de continuar con clases sin cesar el reclamo salarial. Sin embargo, un mensaje de WhatsApp destempló los ánimos y generó malestar en los sindicatos docentes. Por ahora, la definición final está a tiro de una cita de los líderes gremiales con los jefes de Departamento de los colegios.

El miércoles DIARIO DE CUYO dio cuenta del pedido de un numeroso grupo de padres del Colegio Central Universitario, la Escuela de Comercio y la Escuela Industrial para que los sindicatos docentes frenen las medidas de fuerza y garanticen la continuidad de las clases. La representante del sector, Verónica Figueroa, dijo a Radio Colón “No estamos en contra del reclamo, sino entendemos que el reclamo es justo. En contra de que nuestros hijos no puedan tener su derecho a la educación”, dijo.

No pasaron ni 24 horas y los gremios de docentes de la UNSJ tomaron cartas en el asunto. Pero no todo resultó como esperaban. Según contó Barcelona a este diario, la reunión tuvo un "preacuerdo" en el que sindicatos y padres, en conjunto con las autoridades de la universidad nacional, redactaban un comunicado formal sobre la situación económica de la institución, la realidad de los salarios docentes y la solicitud al Gobierno de Javier Milei para la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario. Además, pactaron de palabra un punto clave: la realización de "paros activos", una manera de visibilizar el complejo panorama universitario, pero desde el interior de las escuelas.

Todo iba bien hasta la aparición de un mensaje por WhatsApp que, de acuerdo a las palabras de Barcelona, tiene "mala fe". Específicamente la parte del texto que refiere a las medidas gremiales. "Durante la reunión, los propios dirigentes admitieron que las medidas de fuerza no están logrando los resultados esperados a nivel nacional, lo que confirma que nuestra presión social y las gestiones ante Nación están debilitando la justificación del no dictado de clases", redactó una facción del grupo de padres y madres de alumnos de los preuniversitarios.

La zozobra generó que todo "vuelva a foja cero" hasta que haya una reunión entre Barcelona y Aguiar con los jefes de Departento de los institutos. La movida de los "paros activos" estará a consideración de los docentes y analizarán si es pertinente cambiar la modalidad de expresión del reclamo salarial. Cabe recordar que el paro está programado para los días que van del 13 al 18 de abril.