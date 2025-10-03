Quién es el favorito de la Corte sanjuanina para conducir la Fiscalía General El Consejo de la Magistratura está en un impasse hasta destrabar la terna. Mientras tanto, trascendió el nombre del funcionario judicial que tiene consenso en los cinco cortistas. ¿Sirve de algo? Las especulaciones.

La búsqueda del sucesor del difunto Eduardo Quattropani continúa. Tiene una traba en el Consejo de la Magistratura, donde todavía no hay un acuerdo sobre los nombres para conformar la terna que luego debatirá la Cámara de Diputados local. La presunta descompostura de la representante de la abogacía, Valeria Torres, dejó en stand by el proceso de confección de la nómina de tres profesionales. Mientras tanto, en los pasillos del Palacio de Tribunales surgió un nuevo dato que, aunque no es vinculante, sirve a la dinámica lúdica para encontrar al nuevo jefe del Ministerio Público Fiscal.

Durante las últimas horas, trascendió el nombre de los dos funcionarios judiciales que los cinco integrantes de la Corte de Justicia de San Juan evaluaron, de manera informal, para el cargo de fiscal General. Son meras especulaciones de los propios ministros (Adriana García Niego, Daniel Olivares Yapur, Juan José Victoria y Marcelo Lima), que no necesariamente tengan un peso en el juego interno de la Magistratura.

El primero es Fernando Rahmé Quattropani. El secretario Relator es sobrino del difunto jefe de los fiscales. Es considerado uno de los profesionales que más sabe del funcionamiento del Ministerio Público. Pero tiene una objeción -al parecer unánime- de los cortistas. Consideraron que tiene un estilo similar al de su tío. “No quieren 20 años más de conflicto”, resumió una fuente de contacto permanente con la Corte.

Por el contrario, el segundo nombre sí reúne un consenso en el máximo tribunal sanjuanino. El secretario Relator Rolando Lozano tiene una aceptación generalizada. Es uno de los primeros que sonó para la Jefatura del Ministerio Público Fiscal justamente por los años de trabajo mancomunado con “Jimmy” – apodo de Eduardo Quattropani- y el desempeño anterior como abogado penalista. Ni bien hubo vacancia en el cargo, acaeció el análisis, a vuelo de pájaro, de los cortistas. Desde ese momento, Lozano tiene el OK tácito de la Corte, de acuerdo a lo que aseguraron las fuentes.

Rolando Lozano.-

Recientemente, en una rueda de prensa, la ministra de Gobierno, Laura Palma, representante del Ejecutivo en la Magistratura dio algunas especificaciones sobre el perfil y el rol de quien sea designado como fiscal General. El lunes, en un acto en Pocito, la funcionaria de Marcelo Orrego expresó: “El fiscal General tiene una competencia mucho más amplia. No solamente debe tener conocimiento jurídico, sino también esa capacidad de liderazgo para manejar equipos, tomar decisiones correctas y trabajar de manera coordinada con los otros poderes del Estado”.

Luego, Palma agregó: “No me fijo en lo que se venía haciendo. Quattropani hizo una buena gestión, pero creo que cada persona debe tener su impronta. Lo importante es que estén capacitadas para llevar adelante una función tan importante”. “A mí no me interesa el apellido ni los vínculos con un partido u otro. Creo que puede ser una persona muy capaz independientemente de su familiar o filiación política”, remarcó.

Las declaraciones de la ministra tuvieron, aparentemente, el visto bueno de la Corte. Según las fuentes, “lo que dijo Palma es muy similar a lo que sostienen los cortistas con el perfil de Lozano”. Naturalmente, por la dinámica interna del Consejo de la Magistratura, creen que el secretario Relator tiene pocas chances de ser elegido por la Legislatura. ¿Por qué? Básicamente por el juego de los sectores políticos en la composición de la terna y después en el poroteo de la Cámara provincial, donde el orreguismo logró construir mayoría con la sociedad con el Partido Bloquista y con el diputado por Angaco, Marcelo Mallea.

Por eso, el análisis de la Corte, sea cual sea, es meramente especulativo. El máximo tribunal local tiene un representante en la Magistratura, nada menos que el presidente, el ministro Juan José Victoria. Sin embargo, casi de manera consuetudinaria, el cortista sostiene una posición de presunta neutralidad respecto a la conformación de las ternas y por eso busca que las sesiones incluyan a los otros cuatro miembros -Palma; la representante del Legislativo, la uñaquista Fernanda Paredes; y los dos referentes de la abogacía, electos por el Foro de Abogados, Raúl Acosta y Valeria Torres- aún cuando basta con tres integrantes para llevar adelante cualquier discusión.

MIRA TAMBIÉN Sin fecha definida, UDAP adherirá a un paro nacional convocado por CTERA

Probablemente, de acuerdo a los trascendidos, la terna entró en punto muerto por la negativa de Torres a votar a favor del camarista laboral Guillermo Baigorrí, senador electo en el 2011 que renunció a la banca para que asuma el empresario Roberto Basualdo, fundador de Producción y Trabajo y mentor del actual Gobernador. De todas formas, hasta ahora, no son más que rumores. También hubo rumores entorno a la figura del fiscal Ignacio Achem como una alternativa del orreguismo para el cargo. ¿Será? De momento, hay que esperar hasta la reunión del Consejo, el lunes o martes de la semana que viene, para tener alguna certeza.