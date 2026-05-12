    • 12 de mayo de 2026 - 21:49

    San Juan será epicentro de la Justicia argentina con la llegada de más de 50 ministros de Cortes provinciales y Juan Baustista Mahiques

    Más de 50 jueces y juezas de las cortes provinciales participarán de la Asamblea de JUFEJUS, que renovará autoridades. También estará presente el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La provincia de San Juan volverá a posicionarse como escenario de un encuentro institucional de alcance nacional. Los próximos 14 y 15 de mayo arribarán a la provincia las principales autoridades judiciales del país para participar de la sesión de Comisión Directiva y de la Asamblea de renovación de autoridades de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS).

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    El encuentro reunirá en forma presencial a más de 50 jueces y juezas que integran las máximas instancias judiciales provinciales. La actividad tendrá además un fuerte respaldo político e institucional, ya que comprometió su presencia el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, quien participará de las actividades previstas para la mañana del viernes 15 de mayo.

    La confirmación se produjo durante una reunión realizada el pasado 29 de abril en el despacho del funcionario nacional, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí, Mahiques recibió a la presidenta de JUFEJUS, Emilia María Valle, junto a integrantes de la Comisión Directiva.

    Por San Juan participó la ministra de la Corte de Justicia, Adriana García Nieto, quien además se desempeña como secretaria de JUFEJUS. También estuvieron presentes Santiago Otamendi; los vicepresidentes regionales Germán Carlomagno y Eduardo Allende; además de las autoridades de REFLEJAR e IFITEJ, María del Carmen Battaini y Mario Adaro.

    La decisión de que San Juan fuera sede de la Asamblea y de las reuniones institucionales se adoptó durante las XII Jornadas Institucionales realizadas en la provincia de Santa Fe, los días 16 y 17 de abril. En esa oportunidad participó el presidente de la Corte de Justicia de San Juan y vocal del Instituto REFLEJAR, Daniel Olivares Yapur.

    En paralelo a las actividades de JUFEJUS, San Juan también será escenario del XIII Encuentro del Foro de Prensa y Comunicación Institucional, que reunirá a responsables de las áreas de comunicación judicial de distintos poderes judiciales del país.

    Según se informó, el objetivo será intercambiar experiencias sobre la relación entre la Justicia y la comunidad, además de debatir temas vinculados a la comunicación institucional en contextos de alta sensibilidad pública.

    Entre los ejes previstos aparecen “Comunicación en Juicios por Jurados: claves para la transparencia en los nuevos procesos de participación ciudadana”, además de paneles sobre alianzas estratégicas y buenas prácticas en comunicación judicial.

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