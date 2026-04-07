    • 7 de abril de 2026 - 09:47

    UDAP y una consulta docente que podría derivar en un paro de actividades para esta semana en San Juan

    La consulta de UDAP se bajó a la bases. El reclamo es por la decisión del Gobierno provincial de establecer el incremento salarial pese a ser rechazado en paritarias. Los detalles.

    UDAP. Imagen ilustrativa

    UDAP. Imagen ilustrativa

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    Por Celeste Roco Navea

    El conflicto entre la docencia sanjuanina y el Gobierno de San Juan sumará un nuevo capítulo esta semana. Así lo confirmó a DIARIO DE CUYO la secretaria de UDAP, Patricia Quiroga, al asegurar que se trasladó la consulta a las bases para determinar si concretan o no un paro de actividades esta semana. La medida se sumaría a la movilización que está prevista para el jueves 9 de abril.

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    Conforme explicó, la propuesta surgió tras un encuentro reciente que se realizó con docentes afiliados de Jáchal. “Ahí surgió la propuesta de hacer una protesta, ya que no están de acuerdo con la liquidación del sueldo que se decidió de manera unilateral”, explicó Quiroga. En ese contexto, debido a que cada decisión que toma el gremio se traslada a las bases, se decidió bajar la consulta para tener la respuesta este miércoles antes del mediodía.

    Se defina o no el paro de actividades que llevará a que no haya clases en las aulas, desde el gremio se convoca a una movilización que se realizará el mismo jueves, en un principio en horas de la mañana. La intención es que lleguen docentes de distintos puntos de la provincia, incluyendo los departamentos alejados, para concentrar y manifestarse en el Centro Cívico, solicitando la apertura de paritarias y nuevas negociaciones salariales.

    Además, se apuntará a contar con el apoyo de docentes afiliados a los gremios UDA y AMET, para que el reclamo sea unificado representando a toda la docencia sanjuanina.

    La decisión detrás del paro de actividades se da tras el fallo judicial que suspendió entre varios artículos de la Reforma Laboral el 101, que declaraba la educación como servicio esencial y establecía que, en caso de paro de actividades, se debía garantizar al menos el 75% de prestación del servicio. De esta manera, la Subsecretaría de Trabajo local no podría impedir la medida de fuerza, como sucedió tiempo atrás cuando la huelga quedó en jaque.

    Desde UDAP confirmaron que recibidos los mandatos de las bases con las expresiones y los deseos de la docencia sanjuanina, se informará a quienes corresponda, concentrando tanto la movilización como el paro de actividades este jueves 9 de abril.

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