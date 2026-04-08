    • 8 de abril de 2026 - 11:17

    Un informe judicial salpicó todavía más a la "oposición" en UPCN y allanó la reelección de Pepe Villa

    La denuncia por presunta falsificación de avales que salpica a la Lista Naranja derivó en su exclusión del proceso electoral y dejó el camino libre para que Pepe Villa busque un nuevo mandato al frente de UPCN San Juan en los comicios del 9 de abril, ahora sin competencia interna.

    La dupla opositora.

    La dupla opositora.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A horas de las elecciones internas de UPCN San Juan, previstas para este 9 de abril, el escenario sindical quedó completamente despejado para la continuidad de José “Pepe” Villa. El histórico secretario general irá por un nuevo mandato al frente del gremio estatal más importante de la provincia, en un proceso que finalmente se desarrollará con lista única tras la exclusión de la Lista Naranja, encabezada por Alejandro Savoca.

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    La decisión de la Junta Electoral Provincial —luego convalidada por la Junta Electoral Nacional del sindicato— de rechazar la nómina opositora se apoyó en una serie de irregularidades detectadas en la presentación de avales. En las últimas horas, un informe judicial al que accedió este medio aporta un elemento clave: la existencia de una causa en curso por presunta falsificación de firmas en las planillas que sostenían la candidatura alternativa.

    Según el documento, las actuaciones se iniciaron a partir de denuncias espontáneas de afiliados que advirtieron que sus firmas habrían sido utilizadas sin consentimiento para respaldar la Lista Naranja. Las presentaciones derivaron en una investigación penal que actualmente tramita en la UFI Genérica bajo el legajo MPF-SJ-4825-2026, caratulado como “Falsificación de documentos en general”.

    El expediente da cuenta de múltiples testimonios coincidentes: trabajadores que aseguran no haber firmado las planillas en cuestión, pese a figurar como avalistas. La fiscalía se encuentra en plena etapa de recolección de pruebas y análisis de los elementos aportados, con el foco puesto en determinar la autenticidad de las firmas y las circunstancias en las que fueron incorporadas.

    En ese marco, aparece mencionada Lorena Lezcano, empleada estatal del área de Salud e integrante de la Lista Naranja, quien fue citada a declaración indagatoria y actualmente reviste la calidad de imputada. Su eventual responsabilidad penal permanece bajo investigación.

    Entre las medidas de prueba en curso, se destacan pericias caligráficas que buscarán establecer si las firmas cuestionadas fueron efectivamente adulteradas. El resultado de estos estudios será determinante para el avance de la causa.

    El impacto político de este proceso judicial no es menor. La exclusión de la única lista opositora dejó sin competencia a Villa, quien encabeza UPCN desde hace cuatro décadas y consolidó una estructura sindical con fuerte presencia en la administración pública sanjuanina. Así, los comicios del 9 de abril se perfilan más como una ratificación formal de la conducción vigente que como una contienda electoral.

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