Un informe judicial salpicó todavía más a la "oposición" en UPCN y allanó la reelección de Pepe Villa

La denuncia por presunta falsificación de avales que salpica a la Lista Naranja derivó en su exclusión del proceso electoral y dejó el camino libre para que Pepe Villa busque un nuevo mandato al frente de UPCN San Juan en los comicios del 9 de abril, ahora sin competencia interna.

A horas de las elecciones internas de UPCN San Juan, previstas para este 9 de abril, el escenario sindical quedó completamente despejado para la continuidad de José “Pepe” Villa. El histórico secretario general irá por un nuevo mandato al frente del gremio estatal más importante de la provincia, en un proceso que finalmente se desarrollará con lista única tras la exclusión de la Lista Naranja, encabezada por Alejandro Savoca.

La decisión de la Junta Electoral Provincial —luego convalidada por la Junta Electoral Nacional del sindicato— de rechazar la nómina opositora se apoyó en una serie de irregularidades detectadas en la presentación de avales. En las últimas horas, un informe judicial al que accedió este medio aporta un elemento clave: la existencia de una causa en curso por presunta falsificación de firmas en las planillas que sostenían la candidatura alternativa.

Según el documento, las actuaciones se iniciaron a partir de denuncias espontáneas de afiliados que advirtieron que sus firmas habrían sido utilizadas sin consentimiento para respaldar la Lista Naranja. Las presentaciones derivaron en una investigación penal que actualmente tramita en la UFI Genérica bajo el legajo MPF-SJ-4825-2026, caratulado como “Falsificación de documentos en general”.

El expediente da cuenta de múltiples testimonios coincidentes: trabajadores que aseguran no haber firmado las planillas en cuestión, pese a figurar como avalistas. La fiscalía se encuentra en plena etapa de recolección de pruebas y análisis de los elementos aportados, con el foco puesto en determinar la autenticidad de las firmas y las circunstancias en las que fueron incorporadas.

En ese marco, aparece mencionada Lorena Lezcano, empleada estatal del área de Salud e integrante de la Lista Naranja, quien fue citada a declaración indagatoria y actualmente reviste la calidad de imputada. Su eventual responsabilidad penal permanece bajo investigación.