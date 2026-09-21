Una encuesta nacional midió a 26 dirigentes con aspiraciones a la Presidencia: Uñac quedó último

Una nueva encuesta nacional evaluó las imágenes de 26 dirigentes . Se trata del último relevamiento de la Universidad de San Andrés (Udesa) , que saca un completo e interesante informe cada dos meses. Se hizo entre el 3 y el 8 de septiembre e incluyó 1.004 entrevistas en todo el país.

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El sanjuanino Sergio Uñac fue uno de los nombres puesto en consideración, pero quedó ubicado último. El pocitano viene haciendo una campaña mediática con la que busca posicionarse como un "presidenciable" dentro del PJ.

La tabla de imágenes se ordenó según la valoración positiva, pero la conclusión central fue que los 26 tuvieron negativas más altas. Esto los dejó (a todos) con diferencial en contra de dos dígitos. El caso extremo (por lo malo) fue Máximo Kirchner, con un balance de - 54 puntos: 12% de positiva con 71% de negativa.

En el resumen de resultados, antes de meterse en la tabla de imágenes, Udesa confirma que el Gobierno en general, y la economía en particular, pasan por un momento crítico ante la opinión pública. ¿Algunos ejemplos?

1) " Marcha General del País : la insatisfacción predomina con un 69%, mientras que la satisfacción se ubica en un 29%. Sigue la oscilación de mes en mes".

2) "Aprobación presidencial: el gobierno de Javier Milei registra un 35% de aprobación y un 61% de desaprobación. Al parecer se ha estabilizado desde hace unos meses, en especial desde el final de la gestión Adorni".

3) "Perspectiva histórica comparada: la percepción sobre la marcha del país (29%) supera a la de Mauricio Macri. No obstante, en cuanto a la aprobación, Milei (35%) se encuentra en una situación similar al ex presidente en el mismo período de su mandato".

El ministro de Economía, Luis Caputo. Foto: Martín Quintana.

4) "Desempeño de los poderes: se mantiene una insatisfacción generalizada. El Poder Ejecutivo encabeza el desempeño con un 23% de satisfacción, seguido por el Judicial (17%), el Senado (15%) y Diputados (14%)".

5) "Principales problemas: los temas económicos y laborales lideran la agenda: Falta de trabajo (39%), Bajos salarios (36%), Corrupción (29%)y Pobreza (29%)".

"Políticas públicas mejores valoradas: las áreas con mayor nivel de satisfacción son Exterior (32%), Defensa (32%) y Energía (29%).La satisfacción con la política económica viene en descenso".

"Situación económica retro y prospectiva: el 55%considera que la situación del país empeoró respecto al año pasado y un 43%anticipa que empeorará en el futuro. Continúa una tendencia pesimista".

Ranking de imágenes: todos reprobados

La tabla de imágenes deja números rojos para todos los evaluados. No es la primera vez que una tabla de este tipo termina con saldo negativo generalizado. Pero llama la atención que los diferenciales en contra arrancan en - 19 puntos.

Un ¿privilegio? que comparten dos dirigentes con aspiraciones presidenciales pero poco conocidos a nivel nacional (Hernán Lacunza y Sergio Uñac) y Myriam Bregman.

Máximo Kichner quedó muy relegado en una encuesta. Foto: Antonio Becerra Pegoraro.

Los peores en este rubro fueron el mencionado Máximo Kirchner (- 54) y la libertaria Lilia Lemoine (- 52). También quedaron con saldos muy malos los peronistas Miguel Pichetto (- 48), Guillermo Moreno (- 45) y Sergio Massa (- 44).

Otro dato sintomático es que sólo tres de los 26 evaluados tuvieron 30 o más puntos de imagen positiva. Son los integrantes del podio: Bullrich (+ 34%), Javier Milei (+ 33%) y Axel Kicillof (+ 30%). Otro dato sintomático es que sólo tres de los 26 evaluados tuvieron 30 o más puntos de imagen positiva. Son los integrantes del podio: Bullrich (+ 34%), Javier Milei (+ 33%) y Axel Kicillof (+ 30%).

Los de arriba:

1° Patricia Bullrich: 34% positiva, 10% ns/nc, 56% negativa, diferencial - 22.

2° Javier Milei: 33 positiva, 6% ns/nc, 61% negativa, diferencial - 28.

3° Axel Kicillof: 30% positiva, 9% ns/nc, 61% negativa, diferencial - 31.

4° Cristina Kirchner: 29% positiva, 7% ns/nc, 64% negativa, diferencial - 35.

5° Myriam Bregman: 29% positiva, 23% ns/nc, 48% negativa, diferencial - 19.

6° Victoria Villarruel: 28% positiva, 18% ns/nc, 54% negativa, diferencial - 26%.

7° Jorge Macri: 28% positiva, 18% ns/nc, 54% negativa, diferencial - 26.

8° Mauricio Macri: 26% positiva, 9% ns/nc, 65% negativa, diferencial - 39.

9° Elisa Carrió: 24% positiva, 20% ns/nc, 56% negativa, diferencial - 32.

Los del medio:

10° Juan Grabois: 23% positiva, 22% ns/nc, 55% negativa, diferencial - 32.

11° Sergio Massa: 23% positiva, 10% ns/nc, 67% negativa, diferencial - 44.

12° Nicolás del Caño: 22% positiva, 21% ns/nc, 57% negativa, diferencial - 35.

13° Juan Schiaretti: 20% positiva, 37% ns/nc, 43% negativa, diferencial - 23.

14° Martín Lousteau: 20% positiva, 25% ns/nc, 55% negativa, diferencial - 35.

15° Martín Menem: 20% positiva, 21% ns/nc, 59% negativa, diferencial - 39.

16° Máximo Kirchner: 17% positiva, 12% ns/nc, 71% negativa, diferencial - 54.

17° Guillermo Moreno: 15% positiva, 25% ns/nc, 60% negativa, diferencial - 45.

Los de abajo:

18° Daniel Hadad: 13% positiva, 50% ns/nc, 37% negativa, diferencial - 24.

19° Martín Llaryora: 12% positiva, 49% ns/nc, 39% negativa, diferencial - 27.

20° Natalia de la Sota: 12% positiva, 59% ns/nc, 29% negativa, diferencial - 17.

21° Miguel Pichetto: 10% positiva, 32% ns/nc, 58% negativa, diferencial - 48.

22° Lilia Lemoine: 10% positiva, 28% ns/nc, 62% negativa, diferencial - 52.

23° Dante Gebel: 9% positiva, 60% ns/nc, 31% negativa, diferencial - 22.

24° Jorge Brito: 9% positiva, 58% ns/nc, 33% negativa, diferencial - 24.

25° Hernán Lacunza: 9% positiva, 63% ns/nc, 28% negativa, diferencial - 19.

26° Sergio Uñac: 9% positiva, 63% ns/nc, 28% negativa, diferencial - 19.

Fuente: La encuesta fue divulgada por Clarín