Uñac propuso internas abiertas en el Partido Justicialista para la elección del candidato a presidente

Este miércoles, después del fin de semana XL, el senador Sergio Uñac publicó un video en redes sociales en el que anunció la propuesta formal de internas en el Partido Justicialista . El exgobernador adjuntó el escrito que presentó ante la presidenta del Consejo Nacional, Cristina Kirchner.

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Con ese movimiento, el sanjuanino se convirtió en el primer dirigente del peronismo en explicitar una proyección nacional de cara a 2027 , en un escenario marcado por la reorganización opositora frente al gobierno de Javier Milei y la incertidumbre sobre las reglas electorales.

En la carta difundida, Uñac planteó la necesidad de “organizar, fortalecer y proyectar” al justicialismo frente a un calendario electoral de alta complejidad institucional.

El sanjuanino enumeró que en 2027 se elegirá fórmula presidencial, se renovarán 130 bancas de Diputados, 24 del Senado en ocho provincias clave y 22 gobernaciones, además de miles de cargos locales. En ese contexto, advirtió sobre un posible intento del oficialismo de modificar las reglas de juego, incluyendo la eliminación de las PASO y un eventual adelantamiento de los comicios.

El eje central de la propuesta de Uñac es acelerar la discusión interna del partido. En ese sentido, propuso abrir un proceso de "debate programático federal" que, según escribió, derive en la construcción de una plataforma electoral para el período 2027-2031. “Más importantes que los nombres son los marcos de ideas”, sostuvo.

Lo más relevante del documento es la propuesta de convocar a elecciones internas abiertas antes de finalizar 2026 para definir la candidatura presidencial del PJ. Según argumentó, el cronograma vigente —atado a las PASO— resulta “insuficiente” para ordenar al peronismo y construir una estrategia nacional competitiva.

La iniciativa, de acuerdo al razonamiento del senador, apunta a evitar la “improvisación” y el “cuentapropismo electoral”, dos factores que, según el exgobernador, debilitan la competitividad frente al oficialismo. Además, plantea que una interna anticipada permitiría legitimar liderazgos, ordenar el debate político y funcionar como punto de partida para la reconstrucción del espacio.

El movimiento de Uñac no fue sorpresivo. En octubre de 2025, DIARIO DE CUYO había revelado que el senador coqueteaba con la idea de una candidatura nacional dentro del espacio Primero la Patria, un armado que reúne a sectores del peronismo “silvestre”, senadores, exgobernadores y también a La Cámpora.

El propio dirigente había dejado entrever esa estrategia en una entrevista con el periodista Jorge Fontevecchia en Perfil. Allí sostuvo que una interna partidaria “sería el camino más razonable para democratizar el partido” y anticipó la necesidad de renovación dirigencial: “Creo que el partido va a necesitar nuevos liderazgos. Eso me parece que es inevitable. Es producto del tiempo, es producto de las renovaciones, del trasvasamiento que se hablaba en su momento”.