    • 7 de agosto de 2026 - 15:06

    Cómo hacer pan relleno con jamón y aceitunas: receta rápida y fácil

    Combina ingredientes clásicos en una propuesta esponjosa por dentro y crocante por fuera que conquista desde el primer bocado

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un aroma a pan recién horneado puede cambiar el ánimo de cualquier casa. ¿Y si ese pan, al cortarlo, revela un corazón de jamón, aceitunas y mucho queso fundido? Así se explica el fanatismo por el pan relleno en tantas mesas argentinas: una receta tan simple como sabrosa, que huele a reunión, mate y picada improvisada.

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    Se prepara rápido y sin complicaciones, ideal para quienes buscan sabor y resultado sin pasar horas en la cocina. El toque de las aceitunas aporta ese guiño criollo que lo diferencia de otros panes rellenos y convierte cada porción en una invitación a repetir.

    Receta de pan relleno con jamón y aceitunas

    El pan relleno con jamón y aceitunas es una miga tierna, rellena con jamón cocido, aceitunas verdes y queso, cocido al horno hasta lograr una corteza dorada. Se prepara a partir de una masa básica, que se estira y se enrolla con el relleno en su interior, logrando un efecto arrollado y tentador en cada corte.

    Tiempo de preparación

    • Total: 1 hora 30 minutos
    • Preparación: 20 minutos
    • Leudado: 40 minutos
    • Cocción: 30 minutos

    Ingredientes

    • 500 gr de harina 000
    • 1 sobre de levadura seca (10 gr) o 25 gr de levadura fresca
    • 1 cucharadita de azúcar
    • 1 cucharadita de sal
    • 3 cucharadas de aceite de girasol o de oliva
    • 300 ml de agua tibia (aprox.)
    • 200 gr de jamón cocido en fetas
    • 150 gr de queso mozzarella o cremoso
    • 12 aceitunas verdes descarozadas y en rodajas
    • 1 huevo (para pintar)

    Cómo hacer pan relleno con jamón y aceitunas, paso a paso

    1. En un bol, colocar la harina y la sal. Hacer un hueco en el centro y agregar la levadura, el azúcar y el aceite.
    2. Sumar el agua tibia de a poco mientras se mezcla, hasta formar un bollo tierno. Amasar hasta que la masa quede lisa y elástica.
    3. Tapar y dejar leudar en un lugar tibio durante 40 minutos o hasta que duplique el volumen.
    4. Desgasificar la masa y estirarla en forma rectangular, de aproximadamente 1 cm de espesor.
    5. Distribuir sobre la masa el jamón cocido, el queso y las aceitunas, dejando 2 cm libres en los bordes.
    6. Enrollar la masa desde el lado más largo, presionando bien para que no se escape el relleno. Sellar los extremos.
    7. Colocar el pan arrollado en una placa aceitada, tapar y dejar leudar 10 minutos más.
    8. Pintar la superficie con huevo batido.
    9. Hornear en horno precalentado a 180 durante 30 minutos o hasta que esté bien dorado. Importante: el horno debe estar bien caliente para que el pan crezca y no se humedezca por dentro.
    10. Retirar y dejar entibiar antes de cortar.

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