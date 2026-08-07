Cómo hacer pan relleno con jamón y aceitunas: receta rápida y fácil

Un aroma a pan recién horneado puede cambiar el ánimo de cualquier casa. ¿Y si ese pan, al cortarlo, revela un corazón de jamón, aceitunas y mucho queso fundido? Así se explica el fanatismo por el pan relleno en tantas mesas argentinas: una receta tan simple como sabrosa, que huele a reunión, mate y picada improvisada.
Se prepara rápido y sin complicaciones, ideal para quienes buscan sabor y resultado sin pasar horas en la cocina. El toque de las aceitunas aporta ese guiño criollo que lo diferencia de otros panes rellenos y convierte cada porción en una invitación a repetir.
Receta de pan relleno con jamón y aceitunas
El pan relleno con jamón y aceitunas es una miga tierna, rellena con jamón cocido, aceitunas verdes y queso, cocido al horno hasta lograr una corteza dorada. Se prepara a partir de una masa básica, que se estira y se enrolla con el relleno en su interior, logrando un efecto arrollado y tentador en cada corte.