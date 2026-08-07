Receta de croquetas de brócoli, rápida y fácil

Las croquetas de brócoli son una alternativa rápida, fácil y económica para resolver almuerzos o cenas sin complicaciones. Además de ser una excelente forma de incorporar más verduras a la alimentación, se destacan por su sabor, su textura crocante por fuera y tierna por dentro.
Su versatilidad las convirtió en una receta infaltable en casas de estudiantes, reuniones familiares o como entrada para compartir en una picada. También son ideales para aprovechar el brócoli hervido que sobró de otra preparación y, muchas veces, ayudan a que los más chicos coman verduras de una manera mucho más atractiva.
Receta de croquetas de brócoli
Las croquetas de brócoli son bocados dorados por fuera y cremosos por dentro, hechos a base de brócoli hervido, mezclado con queso, huevo y pan rallado. Se arman bolitas o cilindros y se fríen hasta quedar crocantes, aunque también pueden hacerse al horno para una versión más liviana.