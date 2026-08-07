    • 7 de agosto de 2026 - 15:13

    Receta de croquetas de brócoli, rápida y fácil

    Esta versión combina verduras hervidas con huevos, queso rallado, harina y pan rallado para lograr bocados dorados, con una receta simple de armado.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las croquetas de brócoli son una alternativa rápida, fácil y económica para resolver almuerzos o cenas sin complicaciones. Además de ser una excelente forma de incorporar más verduras a la alimentación, se destacan por su sabor, su textura crocante por fuera y tierna por dentro.

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    Su versatilidad las convirtió en una receta infaltable en casas de estudiantes, reuniones familiares o como entrada para compartir en una picada. También son ideales para aprovechar el brócoli hervido que sobró de otra preparación y, muchas veces, ayudan a que los más chicos coman verduras de una manera mucho más atractiva.

    Receta de croquetas de brócoli

    Las croquetas de brócoli son bocados dorados por fuera y cremosos por dentro, hechos a base de brócoli hervido, mezclado con queso, huevo y pan rallado. Se arman bolitas o cilindros y se fríen hasta quedar crocantes, aunque también pueden hacerse al horno para una versión más liviana.

    Tiempo de preparación

    • Total: 35 minutos
    • Preparación: 20 minutos
    • Cocción: 15 minutos

    Ingredientes

    • 1 brócoli grande (aprox. 400 g)
    • 2 huevos
    • 1 diente de ajo
    • 100 g de queso rallado (tipo pategrás, reggianito o similar)
    • 3 cucharadas de pan rallado (más extra para rebozar)
    • 2 cucharadas de harina común
    • Sal y pimienta a gusto
    • Aceite para freír (o para pincelar si se hacen al horno)

    Cómo hacer croquetas de brócoli, paso a paso

    1. Hervir el brócoli en agua con sal durante 7 a 8 minutos, hasta que esté tierno. Escurrir bien y dejar enfriar para evitar exceso de humedad.
    2. Picar el brócoli bien fino o aplastar con tenedor. Colocar en un bol grande.
    3. Agregar el queso rallado, los huevos, el ajo picado, la harina y el pan rallado. Mezclar bien hasta obtener una masa maleable. Si está muy blanda, sumar más pan rallado de a poco.
    4. Condimentar con sal y pimienta.
    5. Formar bolitas o cilindros del tamaño deseado. Pasar cada croqueta por pan rallado, presionando para que se adhiera bien.
    6. Para la versión frita: Calentar el aceite a 170°C y freír las croquetas en tandas, 3 a 4 minutos por lado, hasta dorar.
    7. Para la versión al horno: Pincelar con aceite y hornear en placa antiadherente a 200°C durante 20 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción.
    8. Retirar sobre papel absorbente y servir calientes.

    Consejos técnicos:

    • Es clave secar bien el brócoli luego de hervirlo para evitar que la masa quede aguada.
    • El aceite debe estar caliente pero no humeante, para que las croquetas no absorban de más.
    • Si la mezcla queda muy húmeda, sumar pan rallado de a poco hasta lograr la textura justa.

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