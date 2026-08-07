Receta de croquetas de brócoli, rápida y fácil

Esta versión combina verduras hervidas con huevos, queso rallado, harina y pan rallado para lograr bocados dorados, con una receta simple de armado.

Las croquetas de brócoli son una alternativa rápida, fácil y económica para resolver almuerzos o cenas sin complicaciones. Además de ser una excelente forma de incorporar más verduras a la alimentación, se destacan por su sabor, su textura crocante por fuera y tierna por dentro.

Su versatilidad las convirtió en una receta infaltable en casas de estudiantes, reuniones familiares o como entrada para compartir en una picada. También son ideales para aprovechar el brócoli hervido que sobró de otra preparación y, muchas veces, ayudan a que los más chicos coman verduras de una manera mucho más atractiva.

Receta de croquetas de brócoli Las croquetas de brócoli son bocados dorados por fuera y cremosos por dentro, hechos a base de brócoli hervido, mezclado con queso, huevo y pan rallado. Se arman bolitas o cilindros y se fríen hasta quedar crocantes, aunque también pueden hacerse al horno para una versión más liviana.

Tiempo de preparación

Total: 35 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 15 minutos Ingredientes 1 brócoli grande (aprox. 400 g)

2 huevos

1 diente de ajo

100 g de queso rallado (tipo pategrás, reggianito o similar)

3 cucharadas de pan rallado (más extra para rebozar)

2 cucharadas de harina común

Sal y pimienta a gusto

Aceite para freír (o para pincelar si se hacen al horno) Cómo hacer croquetas de brócoli, paso a paso Hervir el brócoli en agua con sal durante 7 a 8 minutos, hasta que esté tierno. Escurrir bien y dejar enfriar para evitar exceso de humedad. Picar el brócoli bien fino o aplastar con tenedor. Colocar en un bol grande. Agregar el queso rallado, los huevos, el ajo picado, la harina y el pan rallado. Mezclar bien hasta obtener una masa maleable. Si está muy blanda, sumar más pan rallado de a poco. Condimentar con sal y pimienta. Formar bolitas o cilindros del tamaño deseado. Pasar cada croqueta por pan rallado, presionando para que se adhiera bien. Para la versión frita: Calentar el aceite a 170°C y freír las croquetas en tandas, 3 a 4 minutos por lado, hasta dorar. Para la versión al horno: Pincelar con aceite y hornear en placa antiadherente a 200°C durante 20 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción. Retirar sobre papel absorbente y servir calientes. Consejos técnicos: