Receta de bizcochuelo de coco: una preparación fácil, rica y económica Una ria opción para la merienda.

El coco es un ingrediente que brilla especialmente cuando se incorpora en un bizcocho de coco fácil, delicado y esponjoso. Su aroma tropical aporta calidez, mientras que su textura añade un toque sutil y atractivo. Un bizcocho de totalmente exquisito que gustará a todos en casa.

Ingredientes bizcochuelo de coco

3 huevos

120 gramos de azúcar

75 gramos de mantequilla (⅓ taza)

120 mililitros de leche de coco

150 gramos de harina

25 gramos de coco rallado (¼ taza)

5 gramos de polvo de hornear

esencia de vainilla c/n

Cómo hacer Bizcocho de coco de la abuela