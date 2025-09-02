El coco es un ingrediente que brilla especialmente cuando se incorpora en un bizcocho de coco fácil, delicado y esponjoso. Su aroma tropical aporta calidez, mientras que su textura añade un toque sutil y atractivo. Un bizcocho de totalmente exquisito que gustará a todos en casa.
Ingredientes bizcochuelo de coco
- 3 huevos
- 120 gramos de azúcar
- 75 gramos de mantequilla (⅓ taza)
- 120 mililitros de leche de coco
- 150 gramos de harina
- 25 gramos de coco rallado (¼ taza)
- 5 gramos de polvo de hornear
- esencia de vainilla c/n
Cómo hacer Bizcocho de coco de la abuela
- Comienza colocando en el bowl de la batidora los huevos junto con el azúcar. Bate a máxima velocidad utilizando el accesorio de globo hasta que se forme una espuma blanquecina, sabrás que está lista cuando, al levantarla y dejarla caer, deja un rastro que permanece visible por un par de segundos.
- Incorpora la mantequilla derretida y mezcla con movimientos envolventes utilizando una espátula de goma.
- Intercala los líquidos (la leche de coco y la esencia de vainilla) con los ingredientes secos: harina, coco rallado, polvo de hornear y una pizca de sal. Comienza vertiendo un tercio de los ingredientes secos y mezcla bien con la espátula hasta que se integren.
- Agrega la mitad de la leche, remueve y continúa con el segundo tercio de los ingredientes secos, añade el resto de la leche y finaliza incorporando el último tercio de los ingredientes secos. Mezcla con movimientos envolventes hasta que la masa esté homogénea y sin grumos visibles.
- Vierte la masa en un molde previamente engrasado y con un disco de papel manteca en la base. Puedes utilizar un molde redondo de 18 cm de diámetro o, si prefieres, uno rectangular de 15 cm.
- Hornea a 175 °C durante aproximadamente 45 minutos o hasta que la superficie esté bien dorada y puedas comprobar que está listo insertando un palillo: debe salir completamente limpio. Luego deja enfriar, desmolda, decora con coco rallado y disfruta del bizcocho de coco jugoso.