Guía de invierno: Las Flores de los días cortos para darle color a tu espacio exterior

La llegada del frío no es sinónimo de dejar de disfrutar de la naturaleza y poder ver en tu jardín color, aromas y texturas. Basta con conocer las flores de invierno que despliegan toda su belleza precisamente en esta época del año. Y es que, aunque solemos pensar que las flores son solo para el verano, la realidad es bien distinta. Muchas de ellas necesitan bajas temperaturas para lucir sus floraciones.

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Las flores de invierno de exterior, el oscuro objeto de deseo de cualquier amante de la jardinería. Además, el abanico de plantas de exterior de hoja perenne o con flor que llenan de vida cualquier espacio exterior en meses de frío.

Así que tanto si tienes jardín, terraza o balcón y quieres disfrutar de flores, te dejamos una selección:

Son viejos conocidos de cualquier amante de la jardinería, y no solo por sus flores. Cultivar pensamientos es sumamente sencillo. No solo son plantas resistentes al frío sino que, además, son rústicas por lo que necesitan muy poco para florecer desde el otoño hasta que comienza a subir el termómetro en primavera.

Tampoco podemos dejar de lado a esas primas cercanas con las que solemos confundir estas plantas con flor. Las diferencias entre Pensamientos y Violas son, sobre todo, en lo que respecta al diseño de sus pétalos y disposición de colores. Pero tanto unos como otros demandan los mismos cuidados.

Cyclamen, otro de los clásicos de los meses de frío

Más conocida por Violeta de los Alpes o Cyclamen cuidarla es sencillo. Resistentes al frío y generosos en su floración, tan solo hemos de tener tino en lo que respecta al riego. Si bien necesitan un cierto grado de humedad constante en el sustrato, su peor enemigo es el exceso de agua y que no le caiga agua en sus flores.

Perfectos para plantar en solitario o creando macizos, el Cyclamen es una apuesta segura si buscas una planta tan poco exigente como hermosa.

Prímulas, una de las flores de invierno más coloridas

Si buscas flores de invierno de exterior coloridas, la Prímula será tu mejor amiga. También llamada Primavera a pesar de que florece desde otoño hasta el comienzo de esta estación cálida, su abanico de colores es un auténtico espectáculo.

Aunque no son complicadas de cuidar, sí hemos de saber que no se llevan bien con las heladas fuertes. Por eso y en caso de que nuestro clima tenga descensos rigurosos del termómetro, conviene meterlas o protegerlas si están plantadas en suelo.

Camelia, uno de los arbustos perennes favoritos

Uno de los arbustos favoritos, tanto por el carácter perenne de su follaje intensamente verde como por su floración, que se da en pleno invierno. Cómo cuidar Camelias no implica grandes conocimientos de jardinería, pero sí obliga a cumplir a rajatabla sus exigencias. Puedes cultivar Camelias en macetas.

Cineraria, perfecta para climas templados

Aunque es de las menos conocidas, la Cineraria es una planta ideal para amantes de las Margaritas ya que pertenece a este género botánico si bien es de floración temprana. Desde enero, comienza a llenarse de flores de forma continua hasta casi la llegada del verano.

Lo único importante que debemos saber es que conviene refugiarla de los fríos intensos del invierno, ya que su tolerancia al frío es relativa.